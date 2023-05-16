В ХМАО понизили директора департамента проектного управления Голубева

Директора департамента проектного управления Данилу Голубева понизили в должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО экс-директор департамента проектного управления Данила Голубев лишился статусной должности после реформ в правительстве округа. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что ему предложили кресло заместителя главы департамента экономического развития.

«Департамент проектного управления после реформ в правительстве слился с депэкономразвития под управлением вице-губернатора Романа Генкеля. Голубеву не стали предлагать равнозначную должность в других структурах и просто понизили. Из самостоятельного руководителя он стал всего лишь замом Генкеля. Ходят слухи о скорой отставке Голубева», — сообщает инсайдер.

Голубев работал в департаменте с 2016 года, с 2018 его возглавлял. Связаться с ним на момент публикации новости не удалось. Генкель в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что после слияния ведомств ставка директора департамента проектного управления была упразднена, а его глава был переведен на должность зама депэкономразвития. «Слухи об отставке подтвердить не могу. Насколько мне известно, Голубев переходит в наш департамент. Однако, если он вдруг решит не переходить, то на это решение никто повлиять не сможет», — уточнил вице-губернатор.

Ранее URA.RU писало о реформе правительства ХМАО. По ее итогам департамент проектного управления был ликвидирован.