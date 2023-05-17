Челябинская бизнесвумен продала в школу и детсад негодное мясо

18 мая 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Срок годности был больше разрешенного на 12 месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детский сад и школу Троицка (Челябинская область) предпринимательница продала говяжьи субпродукты с небезопасными сроками годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предпринимательница из Троицка получила говяжью печень из Аргентины, произведенную в мае 2022 года. Несмотря на то, что срок годности заканчивается в ноябре 2023 года, она направила субпродукт в детский сад и школу Троицка», — рассказали URA.RU в ведомстве. Субпродукты с таким сроком годности нельзя использовать в детском питании. Печень должна была быть годна не более шести месяцев. Россельхознадзор проинформировал соцучреждения. Бизнесвумен получила предостережение.

В детский сад и школу Троицка (Челябинская область) предпринимательница продала говяжьи субпродукты с небезопасными сроками годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предпринимательница из Троицка получила говяжью печень из Аргентины, произведенную в мае 2022 года. Несмотря на то, что срок годности заканчивается в ноябре 2023 года, она направила субпродукт в детский сад и школу Троицка», — рассказали URA.RU в ведомстве. Субпродукты с таким сроком годности нельзя использовать в детском питании. Печень должна была быть годна не более шести месяцев. Россельхознадзор проинформировал соцучреждения. Бизнесвумен получила предостережение.