Челябинская бизнесвумен продала в школу и детсад негодное мясо

В детский сад и школу Троицка (Челябинская область) предпринимательница продала говяжьи субпродукты с небезопасными сроками годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Предпринимательница из Троицка получила говяжью печень из Аргентины, произведенную в мае 2022 года. Несмотря на то, что срок годности заканчивается в ноябре 2023 года, она направила субпродукт в детский сад и школу Троицка», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Субпродукты с таким сроком годности нельзя использовать в детском питании. Печень должна была быть годна не более шести месяцев. Россельхознадзор проинформировал соцучреждения. Бизнесвумен получила предостережение.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.