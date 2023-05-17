17 мая 2023

Челябинская бизнесвумен продала в школу и детсад негодное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция молодогвардейцев у Театра Драмы по отмене алко-тонизирующих напитков. Екатеринбург, печень говяжья
Срок годности был больше разрешенного на 12 месяцев Фото:

В детский сад и школу Троицка (Челябинская область) предпринимательница продала говяжьи субпродукты с небезопасными сроками годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предпринимательница из Троицка получила говяжью печень из Аргентины, произведенную в мае 2022 года. Несмотря на то, что срок годности заканчивается в ноябре 2023 года, она направила субпродукт в детский сад и школу Троицка», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Субпродукты с таким сроком годности нельзя использовать в детском питании. Печень должна была быть годна не более шести месяцев. Россельхознадзор проинформировал соцучреждения. Бизнесвумен получила предостережение.

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В детский сад и школу Троицка (Челябинская область) предпринимательница продала говяжьи субпродукты с небезопасными сроками годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предпринимательница из Троицка получила говяжью печень из Аргентины, произведенную в мае 2022 года. Несмотря на то, что срок годности заканчивается в ноябре 2023 года, она направила субпродукт в детский сад и школу Троицка», — рассказали URA.RU в ведомстве. Субпродукты с таким сроком годности нельзя использовать в детском питании. Печень должна была быть годна не более шести месяцев. Россельхознадзор проинформировал соцучреждения. Бизнесвумен получила предостережение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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