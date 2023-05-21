В Челябинске для отдыха жителей открыли 43 летних кафе

22 мая 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Информацию о месторасположении летников доведут до жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске заработали 43 летних кафе для отдыха жителей. Об этом 22 мая заявил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. «Мы уже открыли 43 летника. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул Портнов. Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что информацию о месторасположении летних кафе необходимо довести до жителей. По ее словам, в городе начинается жара и челябинцы должны знать, где они могут перекусить и отдохнуть.

В Челябинске заработали 43 летних кафе для отдыха жителей. Об этом 22 мая заявил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. «Мы уже открыли 43 летника. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул Портнов. Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что информацию о месторасположении летних кафе необходимо довести до жителей. По ее словам, в городе начинается жара и челябинцы должны знать, где они могут перекусить и отдохнуть.