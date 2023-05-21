В Челябинске для отдыха жителей открыли 43 летних кафе

Информацию о месторасположении летников доведут до жителей
В Челябинске заработали 43 летних кафе для отдыха жителей. Об этом 22 мая заявил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.
«Мы уже открыли 43 летника. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул Портнов.
Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что информацию о месторасположении летних кафе необходимо довести до жителей. По ее словам, в городе начинается жара и челябинцы должны знать, где они могут перекусить и отдохнуть.
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