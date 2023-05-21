21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В Челябинске для отдыха жителей открыли 43 летних кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на Кировке и в летнем кафе. Челябинск, летнее кафе, терасса, текслер алексей, гастропаб, кировка, текслер ирина
Информацию о месторасположении летников доведут до жителей Фото:

В Челябинске заработали 43 летних кафе для отдыха жителей. Об этом 22 мая заявил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Мы уже открыли 43 летника. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул Портнов.

Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что информацию о месторасположении летних кафе необходимо довести до жителей. По ее словам, в городе начинается жара и челябинцы должны знать, где они могут перекусить и отдохнуть.

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В Челябинске заработали 43 летних кафе для отдыха жителей. Об этом 22 мая заявил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. «Мы уже открыли 43 летника. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул Портнов. Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что информацию о месторасположении летних кафе необходимо довести до жителей. По ее словам, в городе начинается жара и челябинцы должны знать, где они могут перекусить и отдохнуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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