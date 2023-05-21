Свердловчане массово жалуются на микрофинансовые организации

Среди жителей Свердловской области выросло на 41% количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского ГУ Банка России».
«Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 41%. Несмотря на это жалоб на страховые компании стало меньше на 23%», — сказано в сообщении. В первом квартале 2023 года в Банк России поступило порядка двух тысяч обращений от свердловчан, что на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области на 40% стали чаще брать микрозаймы. Средний размер микрокредита вырос на 16%, поднявшись до 30 тысяч рублей.
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