21 мая 2023

Свердловчане массово жалуются на микрофинансовые организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, микрокредитование, кредит, микрокредиты, займы
Количество жалоб свердловчан на МФО выросло на 41% Фото:

Среди жителей Свердловской области выросло на 41% количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского ГУ Банка России».

«Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 41%. Несмотря на это жалоб на страховые компании стало меньше на 23%», — сказано в сообщении. В первом квартале 2023 года в Банк России поступило порядка двух тысяч обращений от свердловчан, что на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области на 40% стали чаще брать микрозаймы. Средний размер микрокредита вырос на 16%, поднявшись до 30 тысяч рублей.

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Среди жителей Свердловской области выросло на 41% количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского ГУ Банка России». «Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 41%. Несмотря на это жалоб на страховые компании стало меньше на 23%», — сказано в сообщении. В первом квартале 2023 года в Банк России поступило порядка двух тысяч обращений от свердловчан, что на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области на 40% стали чаще брать микрозаймы. Средний размер микрокредита вырос на 16%, поднявшись до 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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