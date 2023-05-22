Военный историк объяснил преимущества нового российского оружия «Гермес». Видео Военный историк Кнутов: «Гермес» способен атаковать цели на расстоянии в 100 километров 22 мая 2023 в 20:58 Размер текста - 17 + «Гермес» способен уничтожать танки противника Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Комплекс «Гермес» может поражать цели на расстоянии до 100 километров. Военная техника способна уничтожить танк. Преимущества «Гермеса» рассказал военный историк Юрий Кнутов, отметив, что такой технологии нет ни у одной страны в мире. «„Гермес“ предназначен для уничтожения бронетехники, скопления состава. <…> Комплекс использует комбинированную систему наведения. Голова находит цель и поражает ее», — рассказал Юрий Кнутов, его слова приводит Пятый канал. Он отметил, что подобной технологией не обладает ни одна страна в мире. Он также отметил, что ракеты могут уничтожить танк на большом расстоянии. На данный момент комплекс проходит испытания. После их завершения оружие окажется в зоне спецоперации. Комплекс «Гермес» может поражать цели на расстоянии до 100 километров. Военная техника способна уничтожить танк. Преимущества «Гермеса» рассказал военный историк Юрий Кнутов, отметив, что такой технологии нет ни у одной страны в мире. «„Гермес“ предназначен для уничтожения бронетехники, скопления состава. <…> Комплекс использует комбинированную систему наведения. Голова находит цель и поражает ее», — рассказал Юрий Кнутов, его слова приводит Пятый канал. Он отметил, что подобной технологией не обладает ни одна страна в мире. Он также отметил, что ракеты могут уничтожить танк на большом расстоянии. На данный момент комплекс проходит испытания. После их завершения оружие окажется в зоне спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям