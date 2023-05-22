Комплекс «Гермес» может поражать цели на расстоянии до 100 километров. Военная техника способна уничтожить танк. Преимущества «Гермеса» рассказал военный историк Юрий Кнутов, отметив, что такой технологии нет ни у одной страны в мире.
«„Гермес“ предназначен для уничтожения бронетехники, скопления состава. <…> Комплекс использует комбинированную систему наведения. Голова находит цель и поражает ее», — рассказал Юрий Кнутов, его слова приводит Пятый канал. Он отметил, что подобной технологией не обладает ни одна страна в мире. Он также отметил, что ракеты могут уничтожить танк на большом расстоянии.
На данный момент комплекс проходит испытания. После их завершения оружие окажется в зоне спецоперации.
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