Хор Пермской оперы выступил в сельском храме. Видео

23 мая 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Parma Voices исполнили Литургию святого Иоанна Златоуста в старинном храме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Хор Parma Voices Пермского театра оперы и балеты впервые отправились на гастроли по региону. Для концерта артисты выбрали Чернушинский округ, а именно Свято-Никольский женский монастырь в селе Николаевское. Его начали строить еще 1854 году на деньги благотворителя Павла Дягилева — дедушки популяризатора пермского балета Сергея Дягилева. В Чернушке гостей из Перми встретили радушно, говорят в театре. «Для гостей подготовили целый день удивительных впечатлений: посещение деревни Таныпские ключи, где можно было попробовать себя в роли кузнецов, экскурсию в музей Дягилевых, игры на живописных раздольях, и обед в трапезной Никольского женского монастыря. Ну, а концерт… Завораживающий, волшебный… Кажется, точного слова для звучания Литургии святого Иоанна Златоуста в старинном храме и не подобрать», — рассказывает театр в своих соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что певцы из труппы Пермского театра оперы и балета выступят во дворце культуры поселка Уральский. Концерт будет посвящен юбилею поселка.

Хор Parma Voices Пермского театра оперы и балеты впервые отправились на гастроли по региону. Для концерта артисты выбрали Чернушинский округ, а именно Свято-Никольский женский монастырь в селе Николаевское. Его начали строить еще 1854 году на деньги благотворителя Павла Дягилева — дедушки популяризатора пермского балета Сергея Дягилева. В Чернушке гостей из Перми встретили радушно, говорят в театре. «Для гостей подготовили целый день удивительных впечатлений: посещение деревни Таныпские ключи, где можно было попробовать себя в роли кузнецов, экскурсию в музей Дягилевых, игры на живописных раздольях, и обед в трапезной Никольского женского монастыря. Ну, а концерт… Завораживающий, волшебный… Кажется, точного слова для звучания Литургии святого Иоанна Златоуста в старинном храме и не подобрать», — рассказывает театр в своих соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что певцы из труппы Пермского театра оперы и балета выступят во дворце культуры поселка Уральский. Концерт будет посвящен юбилею поселка.