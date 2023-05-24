Дипломат объяснил, как США относятся к Зеленскому

Дипломат Безпалько: Зеленский для США выполняет роль крысы в лабиринте
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
США подталкивают Владимира Зеленского к нужному решению, заявил Богдан Безпалько Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет для США роль «крысы в лабиринте», которую подталкивают к нужному выходу, а именно к продолжению войны против России. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — передает слова Безпалько радио Sputnik. Он подчеркнул, что США по-прежнему заинтересованы в продолжении войны против России, что подтверждает их согласие на передачу Украине истребителей F-16, а также попытки склонения других стран к финансированию ВСУ. Сложная ситуация с госдолгом и риск дефолта никак не повлияют на поддержку Киева со стороны США, заключил Безпалько.

Ранее в США выразили мнение, что Зеленскому придется начать переговоры с Россией. Для этого украинский лидер должен забыть о планах по захвату Крыма и Донбасса.

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Президент Украины Владимир Зеленский выполняет для США роль «крысы в лабиринте», которую подталкивают к нужному выходу, а именно к продолжению войны против России. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. «Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — передает слова Безпалько радио Sputnik. Он подчеркнул, что США по-прежнему заинтересованы в продолжении войны против России, что подтверждает их согласие на передачу Украине истребителей F-16, а также попытки склонения других стран к финансированию ВСУ. Сложная ситуация с госдолгом и риск дефолта никак не повлияют на поддержку Киева со стороны США, заключил Безпалько. Ранее в США выразили мнение, что Зеленскому придется начать переговоры с Россией. Для этого украинский лидер должен забыть о планах по захвату Крыма и Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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