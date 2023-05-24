Дипломат объяснил, как США относятся к Зеленскому

Дипломат Безпалько: Зеленский для США выполняет роль крысы в лабиринте

24 мая 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

США подталкивают Владимира Зеленского к нужному решению, заявил Богдан Безпалько Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выполняет для США роль «крысы в лабиринте», которую подталкивают к нужному выходу, а именно к продолжению войны против России. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. «Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — передает слова Безпалько радио Sputnik. Он подчеркнул, что США по-прежнему заинтересованы в продолжении войны против России, что подтверждает их согласие на передачу Украине истребителей F-16, а также попытки склонения других стран к финансированию ВСУ. Сложная ситуация с госдолгом и риск дефолта никак не повлияют на поддержку Киева со стороны США, заключил Безпалько. Ранее в США выразили мнение, что Зеленскому придется начать переговоры с Россией. Для этого украинский лидер должен забыть о планах по захвату Крыма и Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет для США роль «крысы в лабиринте», которую подталкивают к нужному выходу, а именно к продолжению войны против России. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. «Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — передает слова Безпалько радио Sputnik. Он подчеркнул, что США по-прежнему заинтересованы в продолжении войны против России, что подтверждает их согласие на передачу Украине истребителей F-16, а также попытки склонения других стран к финансированию ВСУ. Сложная ситуация с госдолгом и риск дефолта никак не повлияют на поддержку Киева со стороны США, заключил Безпалько. Ранее в США выразили мнение, что Зеленскому придется начать переговоры с Россией. Для этого украинский лидер должен забыть о планах по захвату Крыма и Донбасса.