Организатором премии выступила «Женская гвардия Урала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на базе окружного Дома офицеров состоялся финал Всероссийской премии «Женщина Z». Участницами мероприятия стали женщины, оказывающие помощь солдатам на СВО. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Организатором премии выступила «Женская гвардия Урала» (ЖГУТ). Звание «Женщина Z» получила учитель английского и немецкого языков Светлана Винтер. Со своими учениками женщина делает «сухой душ» и окопные свечи для бойцов на фронте», — передает корреспондент. Также призерами стали еще три участницы премии.

Первой вице-«Женщиной Z» номинирована модельер-конструктор Ольга Гаврикова. Она занимается изготовлением тактических сидушек, дождевиков и балаклав для участников СВО, одним из которых является ее муж. Второе место заняла мать 13 детей Мария Подьячева. С 2014 года женщина оказывает помощь беженцам и солдатам. Третьей номинанткой стала управляющая делами аэропорта Кольцово Ольга Кокорина, принимающая участие в волонтерской деятельности ЖГУТа.

«Женская гвардия Урала» — сообщество активисток, оказывающих помощь бойцам на фронте, а также занимающиеся профессиональной военной подготовкой. Кроме этого, лидеры патриотического движения Ольга Сметанина и Елена Антипина отправили танк Т-72БЗМ в зону СВО, который уже успел подбить пять единиц техники ВСУ.