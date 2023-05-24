Власти ХМАО изменили закон о помощи малоимущим после вмешательства прокуратуры

Власти ХМАО после обращения прокуратуры отменили для граждан необходимость заказывать оценку земельного участка, подтверждая свой статус малоимущего. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа.
«При подтверждении статуса малоимущего гражданам нужно было при наличии земельного участка заказывать его оценку. Как правило, эта процедура платная, что становилось обременением для жителей. Прокуратура выступила с инициативой изменить законодательство, и в думе округа пошли нам навстречу», — сообщили в ведомстве.
Оценку имущества необходимо было делать всем, кто стоял в очереди на получение жилья по социальному найму. В округе минимальная цена за эту услугу составляет пять тысяч рублей. После изменения закона необходимость в дополнительных затратах отпала. «Определение стоимости земельного участка, принадлежащего гражданину на праве собственности и являющегося объектом налогообложения для признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, теперь будет осуществляться на основании данных о его кадастровой стоимости», — пояснил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура помогла женщине-инвалиду, которой отказали в выплате. Чиновники не стали начислять социальные выплаты югорчанке из-за отсутствия справки о проживании в округе 10 лет.
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