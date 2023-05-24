Власти ХМАО изменили закон о помощи малоимущим после вмешательства прокуратуры

25 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Изменение закона избавило жителей от лишних затрат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО после обращения прокуратуры отменили для граждан необходимость заказывать оценку земельного участка, подтверждая свой статус малоимущего. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «При подтверждении статуса малоимущего гражданам нужно было при наличии земельного участка заказывать его оценку. Как правило, эта процедура платная, что становилось обременением для жителей. Прокуратура выступила с инициативой изменить законодательство, и в думе округа пошли нам навстречу», — сообщили в ведомстве. Оценку имущества необходимо было делать всем, кто стоял в очереди на получение жилья по социальному найму. В округе минимальная цена за эту услугу составляет пять тысяч рублей. После изменения закона необходимость в дополнительных затратах отпала. «Определение стоимости земельного участка, принадлежащего гражданину на праве собственности и являющегося объектом налогообложения для признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, теперь будет осуществляться на основании данных о его кадастровой стоимости», — пояснил председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура помогла женщине-инвалиду, которой отказали в выплате. Чиновники не стали начислять социальные выплаты югорчанке из-за отсутствия справки о проживании в округе 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО после обращения прокуратуры отменили для граждан необходимость заказывать оценку земельного участка, подтверждая свой статус малоимущего. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «При подтверждении статуса малоимущего гражданам нужно было при наличии земельного участка заказывать его оценку. Как правило, эта процедура платная, что становилось обременением для жителей. Прокуратура выступила с инициативой изменить законодательство, и в думе округа пошли нам навстречу», — сообщили в ведомстве. Оценку имущества необходимо было делать всем, кто стоял в очереди на получение жилья по социальному найму. В округе минимальная цена за эту услугу составляет пять тысяч рублей. После изменения закона необходимость в дополнительных затратах отпала. «Определение стоимости земельного участка, принадлежащего гражданину на праве собственности и являющегося объектом налогообложения для признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, теперь будет осуществляться на основании данных о его кадастровой стоимости», — пояснил председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура помогла женщине-инвалиду, которой отказали в выплате. Чиновники не стали начислять социальные выплаты югорчанке из-за отсутствия справки о проживании в округе 10 лет.