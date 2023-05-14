В ХМАО прокуратура помогла женщине-инвалиду, которой чиновники отказали в выплате

15 мая 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Прокуратура Нягани помогла женщине-инвалиду получить денежную выплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Нягани заступилась за женщину с инвалидностью, которой местный отдел соцзащиты населения отказал в денежной выплате. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве. «Чиновниками органа социальной защиты в назначении выплаты ей было отказано, так как инвалид проживает на территории округа менее 10 лет. Поскольку указанным органом получены неполные сведения о проживании на территории округа инвалида, прокурором города в адрес руководителя территориального отдела Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства внесено представление об устранении выявленных нарушений», — говорится на сайте ведомства. Югорчанка обратилась в управление соцзащиты, чтобы получить единовременную выплату при возникновении экстремальной жизненной ситуации. После прокурорской проверки женщине перечислили деньги. Ранее URA.RU рассказывало, что женщине-инвалиду из Нягани после иска прокуратуры дали квартиру. Югорчанка страдала хроническим заболеванием и имела право получить жилье вне очереди.

Прокуратура Нягани заступилась за женщину с инвалидностью, которой местный отдел соцзащиты населения отказал в денежной выплате. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве. «Чиновниками органа социальной защиты в назначении выплаты ей было отказано, так как инвалид проживает на территории округа менее 10 лет. Поскольку указанным органом получены неполные сведения о проживании на территории округа инвалида, прокурором города в адрес руководителя территориального отдела Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства внесено представление об устранении выявленных нарушений», — говорится на сайте ведомства. Югорчанка обратилась в управление соцзащиты, чтобы получить единовременную выплату при возникновении экстремальной жизненной ситуации. После прокурорской проверки женщине перечислили деньги. Ранее URA.RU рассказывало, что женщине-инвалиду из Нягани после иска прокуратуры дали квартиру. Югорчанка страдала хроническим заболеванием и имела право получить жилье вне очереди.