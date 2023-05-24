Свердловчанина будут судить за убийство из чувства сострадания

25 мая 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В настоящее время ожидается решение суда по уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) под суд попал мужчина, который из чувства сострадания убил своего отца. По словам мужчины, ему было трудно видеть, как мучается его родитель-инвалид. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области. «18 октября 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания в квартире дома по улице Правды в Нижнем Тагиле, совершил убийство своего отца-пенсионера 1952 года рождения. В ходе допроса гражданин дал следователю СКР показания о том, что убийство родителя он совершил из чувства сострадания», — рассказали в ведомстве. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что подсудимый сам сообщил о преступлении в полицию. Житель Нижнего Тагила работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. «Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013—2014 годах», — подчеркнул Горелых. В ходе следствия оперативники осмотрели место преступления, опросили свидетелей и провели психиатрическую экспертизу, которая установила, что мужчина на момент преступления был вменяем. В настоящее время ожидается решение суда по уголовному делу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) под суд попал мужчина, который из чувства сострадания убил своего отца. По словам мужчины, ему было трудно видеть, как мучается его родитель-инвалид. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области. «18 октября 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания в квартире дома по улице Правды в Нижнем Тагиле, совершил убийство своего отца-пенсионера 1952 года рождения. В ходе допроса гражданин дал следователю СКР показания о том, что убийство родителя он совершил из чувства сострадания», — рассказали в ведомстве. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что подсудимый сам сообщил о преступлении в полицию. Житель Нижнего Тагила работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. «Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013—2014 годах», — подчеркнул Горелых. В ходе следствия оперативники осмотрели место преступления, опросили свидетелей и провели психиатрическую экспертизу, которая установила, что мужчина на момент преступления был вменяем. В настоящее время ожидается решение суда по уголовному делу.