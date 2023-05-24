Технопарк пермского бизнесмена показал худшие финансовые результаты с момента открытия

Пермский технопарк Morion Digital (ООО «Морион Диджитал») по итогам 2022 года получил убыток в сумме более 23 млн рублей, несмотря на рост выручки. Это худший финансовый результат технопарка за все время его работы, начиная с момента открытия в 2018 году. Отчет юрлица за 2022 год приводится на едином информационном ресурсе ФНС России.
«Выручка в 2022 году: 264 102 000 рублей; убыток — 23 083 000 рублей», — указано в отчете на сервисе Федеральной налоговой службы. В 2021 году общество показало выручка общества составила 253,2 млн рублей. А чистая прибыль — 2,8 млн рублей. В руководстве технопарка URA.RU обещали прокомментировать финансовую отчетность позже.
Технопарк Morion Digital открылся в 2018 году, а спустя три года вошел в тройку лучших технопарков России. Единственным учредителем технопарка является ПФП-группа, контролируемая пермским бизнесменом Андреем Кузяевым. Ранее URA.RU рассказывало, что прибыль банка «Урал ФД», также подконтрольного бизнесмену, за прошлый год сократилась.
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