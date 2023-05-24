Технопарк пермского бизнесмена показал худшие финансовые результаты с момента открытия

Технопарк Morion Digital бизнесмена Андрея Кузяева получил рекордный убыток в 2022 году

25 мая 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Чистая прибыль технопарка в 2022 году резко сократилась Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский технопарк Morion Digital (ООО «Морион Диджитал») по итогам 2022 года получил убыток в сумме более 23 млн рублей, несмотря на рост выручки. Это худший финансовый результат технопарка за все время его работы, начиная с момента открытия в 2018 году. Отчет юрлица за 2022 год приводится на едином информационном ресурсе ФНС России. «Выручка в 2022 году: 264 102 000 рублей; убыток — 23 083 000 рублей», — указано в отчете на сервисе Федеральной налоговой службы. В 2021 году общество показало выручка общества составила 253,2 млн рублей. А чистая прибыль — 2,8 млн рублей. В руководстве технопарка URA.RU обещали прокомментировать финансовую отчетность позже. Технопарк Morion Digital открылся в 2018 году, а спустя три года вошел в тройку лучших технопарков России. Единственным учредителем технопарка является ПФП-группа, контролируемая пермским бизнесменом Андреем Кузяевым. Ранее URA.RU рассказывало, что прибыль банка «Урал ФД», также подконтрольного бизнесмену, за прошлый год сократилась.

Пермский технопарк Morion Digital (ООО «Морион Диджитал») по итогам 2022 года получил убыток в сумме более 23 млн рублей, несмотря на рост выручки. Это худший финансовый результат технопарка за все время его работы, начиная с момента открытия в 2018 году. Отчет юрлица за 2022 год приводится на едином информационном ресурсе ФНС России. «Выручка в 2022 году: 264 102 000 рублей; убыток — 23 083 000 рублей», — указано в отчете на сервисе Федеральной налоговой службы. В 2021 году общество показало выручка общества составила 253,2 млн рублей. А чистая прибыль — 2,8 млн рублей. В руководстве технопарка URA.RU обещали прокомментировать финансовую отчетность позже. Технопарк Morion Digital открылся в 2018 году, а спустя три года вошел в тройку лучших технопарков России. Единственным учредителем технопарка является ПФП-группа, контролируемая пермским бизнесменом Андреем Кузяевым. Ранее URA.RU рассказывало, что прибыль банка «Урал ФД», также подконтрольного бизнесмену, за прошлый год сократилась.