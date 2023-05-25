В России подали в суд на Аллу Пугачеву

SHOT: на Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга в деревне Бережки

25 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

На Пугачеву подали в суд за неуплату аренду Фото: Владимир Андреев © URA.RU На певицу Аллу Пугачеву подали заявление в суд из-за неуплаты аренды за причал на даче возле подмосковного Солнечногорска, в деревне Бережки. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пугачева не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче возле Солнечногорска, и теперь на нее подали в суд», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Пугачева забыла заплатить за аренду дома на берегу Истры. Сейчас певица находится в Израиле. На Пугачевой висит долг в размере 44,5 тысячи рублей из-за неуплаты аренды, уточняется в сообщении. Ранее дом Бережки был выставлен на продажу за 225 миллионов рублей.

На певицу Аллу Пугачеву подали заявление в суд из-за неуплаты аренды за причал на даче возле подмосковного Солнечногорска, в деревне Бережки. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пугачева не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче возле Солнечногорска, и теперь на нее подали в суд», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Пугачева забыла заплатить за аренду дома на берегу Истры. Сейчас певица находится в Израиле. На Пугачевой висит долг в размере 44,5 тысячи рублей из-за неуплаты аренды, уточняется в сообщении. Ранее дом Бережки был выставлен на продажу за 225 миллионов рублей.