В России подали в суд на Аллу Пугачеву

SHOT: на Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга в деревне Бережки
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, пугачева алла
На Пугачеву подали в суд за неуплату аренду Фото:

На певицу Аллу Пугачеву подали заявление в суд из-за неуплаты аренды за причал на даче возле подмосковного Солнечногорска, в деревне Бережки. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Пугачева не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче возле Солнечногорска, и теперь на нее подали в суд», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Пугачева забыла заплатить за аренду дома на берегу Истры.

Сейчас певица находится в Израиле. На Пугачевой висит долг в размере 44,5 тысячи рублей из-за неуплаты аренды, уточняется в сообщении. Ранее дом Бережки был выставлен на продажу за 225 миллионов рублей.

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На певицу Аллу Пугачеву подали заявление в суд из-за неуплаты аренды за причал на даче возле подмосковного Солнечногорска, в деревне Бережки. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пугачева не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче возле Солнечногорска, и теперь на нее подали в суд», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Пугачева забыла заплатить за аренду дома на берегу Истры. Сейчас певица находится в Израиле. На Пугачевой висит долг в размере 44,5 тысячи рублей из-за неуплаты аренды, уточняется в сообщении. Ранее дом Бережки был выставлен на продажу за 225 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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