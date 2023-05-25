В России подали в суд на Аллу Пугачеву

На певицу Аллу Пугачеву подали заявление в суд из-за неуплаты аренды за причал на даче возле подмосковного Солнечногорска, в деревне Бережки. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Пугачева не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче возле Солнечногорска, и теперь на нее подали в суд», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Пугачева забыла заплатить за аренду дома на берегу Истры.
Сейчас певица находится в Израиле. На Пугачевой висит долг в размере 44,5 тысячи рублей из-за неуплаты аренды, уточняется в сообщении. Ранее дом Бережки был выставлен на продажу за 225 миллионов рублей.
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