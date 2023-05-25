Вуз из ХМАО устроил встречу выпускников с шашлыками и кальянами

Сургутский госуниверситет на юбилей устроил встречу выпускников с шашлыками и кальянами

26 мая 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

СурГУ устроил оригинальную встречу выпускников на 30-летний юбилей вуза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутский государственный университет в честь 30-летнего юбилея устроит встречу выпускников на базе отдыха «Валикас», где в неофициальной части встречи планируется развлекательная программа, шашлыки и кальяны. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города. «Для встречи выпускников арендовали базу отдыха „Валикас“ в Барсово. В первую часть встречи войдет небольшая развлекательная программа и солдатская каша с бутербродами. В неофициальной же для гостей приготовили фуршет с шашлыками и кальянами», — сообщил собеседник. По информации источника, на встречу приедут более 200 человек. Собираются выпускники с 1998 по 2022 года. В университете журналисту агентства подтвердили информацию о проведении встречи выпускников. Но детали мероприятия не сообщили.

Сургутский государственный университет в честь 30-летнего юбилея устроит встречу выпускников на базе отдыха «Валикас», где в неофициальной части встречи планируется развлекательная программа, шашлыки и кальяны. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города. «Для встречи выпускников арендовали базу отдыха „Валикас“ в Барсово. В первую часть встречи войдет небольшая развлекательная программа и солдатская каша с бутербродами. В неофициальной же для гостей приготовили фуршет с шашлыками и кальянами», — сообщил собеседник. По информации источника, на встречу приедут более 200 человек. Собираются выпускники с 1998 по 2022 года. В университете журналисту агентства подтвердили информацию о проведении встречи выпускников. Но детали мероприятия не сообщили.