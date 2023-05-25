25 мая 2023
24 мая 2023

Вуз из ХМАО устроил встречу выпускников с шашлыками и кальянами

Сургутский госуниверситет на юбилей устроил встречу выпускников с шашлыками и кальянами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адресники. Сургут, университет, город сургут, сургу
СурГУ устроил оригинальную встречу выпускников на 30-летний юбилей вуза Фото:

Сургутский государственный университет в честь 30-летнего юбилея устроит встречу выпускников на базе отдыха «Валикас», где в неофициальной части встречи планируется развлекательная программа, шашлыки и кальяны. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города.

«Для встречи выпускников арендовали базу отдыха „Валикас“ в Барсово. В первую часть встречи войдет небольшая развлекательная программа и солдатская каша с бутербродами. В неофициальной же для гостей приготовили фуршет с шашлыками и кальянами», — сообщил собеседник.

По информации источника, на встречу приедут более 200 человек. Собираются выпускники с 1998 по 2022 года. В университете журналисту агентства подтвердили информацию о проведении встречи выпускников. Но детали мероприятия не сообщили.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский государственный университет в честь 30-летнего юбилея устроит встречу выпускников на базе отдыха «Валикас», где в неофициальной части встречи планируется развлекательная программа, шашлыки и кальяны. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города. «Для встречи выпускников арендовали базу отдыха „Валикас“ в Барсово. В первую часть встречи войдет небольшая развлекательная программа и солдатская каша с бутербродами. В неофициальной же для гостей приготовили фуршет с шашлыками и кальянами», — сообщил собеседник. По информации источника, на встречу приедут более 200 человек. Собираются выпускники с 1998 по 2022 года. В университете журналисту агентства подтвердили информацию о проведении встречи выпускников. Но детали мероприятия не сообщили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...