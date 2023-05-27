Власти Кургана после жалоб жителей начали ремонт дороги

28 мая 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана начала ремонт дорожного проезда только после жалоб жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После жалоб горожан, обращений депутата, судебных решений и вмешательства прокуратуры власти Кургана приступили к ремонту дорожного проезда между многоквартирными домами на улице Горького. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Еще в 2019 году я по просьбе жителей дома №157 на улице Горького обратился в Курганский городской суд с иском, чтобы отремонтировать дорожный проезд между домами. Суд обязал мэрию отремонтировать проезд. Но, администрация предпочла платить штрафы. Из городского бюджета потратили на штрафы свыше 600 тысяч рублей», — сообщил Камшилов. По словам депутата, когда в Курган приехал представитель Генеральной прокуратуры России, дело сразу сдвинулось с мертвой точки. «На приеме я передал сотруднику генпрокуратуры жалобы жителей, и он был возмущен тем, что мэрия игнорирует судебные решения. И вот, после стольких лет борьбы, власти приступили к ремонту дороги между домами №155 и №157 на улице Горького», — уточнил Камшилов. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана только после жалоб горожан стала ремонтировать убитую дорогу на улице Загородной. На дороге были смонтированы новые остановки.

После жалоб горожан, обращений депутата, судебных решений и вмешательства прокуратуры власти Кургана приступили к ремонту дорожного проезда между многоквартирными домами на улице Горького. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Еще в 2019 году я по просьбе жителей дома №157 на улице Горького обратился в Курганский городской суд с иском, чтобы отремонтировать дорожный проезд между домами. Суд обязал мэрию отремонтировать проезд. Но, администрация предпочла платить штрафы. Из городского бюджета потратили на штрафы свыше 600 тысяч рублей», — сообщил Камшилов. По словам депутата, когда в Курган приехал представитель Генеральной прокуратуры России, дело сразу сдвинулось с мертвой точки. «На приеме я передал сотруднику генпрокуратуры жалобы жителей, и он был возмущен тем, что мэрия игнорирует судебные решения. И вот, после стольких лет борьбы, власти приступили к ремонту дороги между домами №155 и №157 на улице Горького», — уточнил Камшилов. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана только после жалоб горожан стала ремонтировать убитую дорогу на улице Загородной. На дороге были смонтированы новые остановки.