Власти Кургана после жалоб жителей начали ремонт дороги

После жалоб горожан, обращений депутата, судебных решений и вмешательства прокуратуры власти Кургана приступили к ремонту дорожного проезда между многоквартирными домами на улице Горького. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.
«Еще в 2019 году я по просьбе жителей дома №157 на улице Горького обратился в Курганский городской суд с иском, чтобы отремонтировать дорожный проезд между домами. Суд обязал мэрию отремонтировать проезд. Но, администрация предпочла платить штрафы. Из городского бюджета потратили на штрафы свыше 600 тысяч рублей», — сообщил Камшилов.
По словам депутата, когда в Курган приехал представитель Генеральной прокуратуры России, дело сразу сдвинулось с мертвой точки. «На приеме я передал сотруднику генпрокуратуры жалобы жителей, и он был возмущен тем, что мэрия игнорирует судебные решения. И вот, после стольких лет борьбы, власти приступили к ремонту дороги между домами №155 и №157 на улице Горького», — уточнил Камшилов.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана только после жалоб горожан стала ремонтировать убитую дорогу на улице Загородной. На дороге были смонтированы новые остановки.
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