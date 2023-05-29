Строительство центра было одобрено госэкспертизой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Миассе Челябинской области в северной части города, возле стадиона «Заря», построят физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр скалолазания». Информация о том, что проект строительства одобрен госэкспертизой, появилась на сайте госреестра.

«Объект строительства — физкультурно-спортивный комплекс „Центр скалолазания“. Он расположен в Миассе по проспекту Макеева, стадион „Заря“. Застройщиком выступает „Комитет по строительству“», — сообщается на сайте госреестра.

На данный момент у будущего здания есть фундамент, проведены сети водоснабжения и водоотведения, сделано утепление и гидроизоляция железобетонных конструкций, вырыт котлован. По проекту, двухэтажный центр включает в себя три корпуса. Первый корпус — высотный зал для лазания на трудность высотой 20 метров. Это один из самых высоких залов в стране. Второй — малый зал для боулдеринга высотой около семи метров. Также будет оборудован отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки. В Центре скалолазания обустроят также раздевалки, тренерские комнаты и кафе.

После окончания строительства на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. Сдача объекта запланирована на лето 2024 года.

На данный момент у здания есть фундамент, проведены сети водоснабжения и водоотведения, сделано утепление и гидроизоляция железобетонных конструкций, вырыт котлован Фото: соцсети г. Миасс во «ВКонтакте»