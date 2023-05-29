В Миассе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр скалолазания». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скалодром. Тюмень, скалодром, активный отдых, болдер
Строительство центра было одобрено госэкспертизой Фото:

В Миассе Челябинской области в северной части города, возле стадиона «Заря», построят физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр скалолазания». Информация о том, что проект строительства одобрен госэкспертизой, появилась на сайте госреестра.

«Объект строительства — физкультурно-спортивный комплекс „Центр скалолазания“. Он расположен в Миассе по проспекту Макеева, стадион „Заря“. Застройщиком выступает „Комитет по строительству“», — сообщается на сайте госреестра.

На данный момент у будущего здания есть фундамент, проведены сети водоснабжения и водоотведения, сделано утепление и гидроизоляция железобетонных конструкций, вырыт котлован. По проекту, двухэтажный центр включает в себя три корпуса. Первый корпус — высотный зал для лазания на трудность высотой 20 метров. Это один из самых высоких залов в стране. Второй — малый зал для боулдеринга высотой около семи метров. Также будет оборудован отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки. В Центре скалолазания обустроят также раздевалки, тренерские комнаты и кафе.

После окончания строительства на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. Сдача объекта запланирована на лето 2024 года.

На данный момент у здания есть фундамент, проведены сети водоснабжения и водоотведения, сделано утепление и гидроизоляция железобетонных конструкций, вырыт котлован
На данный момент у здания есть фундамент, проведены сети водоснабжения и водоотведения, сделано утепление и гидроизоляция железобетонных конструкций, вырыт котлован
Фото:
После окончания строительства на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов
После окончания строительства на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области в северной части города, возле стадиона «Заря», построят физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр скалолазания». Информация о том, что проект строительства одобрен госэкспертизой, появилась на сайте госреестра. «Объект строительства — физкультурно-спортивный комплекс „Центр скалолазания“. Он расположен в Миассе по проспекту Макеева, стадион „Заря“. Застройщиком выступает „Комитет по строительству“», — сообщается на сайте госреестра. На данный момент у будущего здания есть фундамент, проведены сети водоснабжения и водоотведения, сделано утепление и гидроизоляция железобетонных конструкций, вырыт котлован. По проекту, двухэтажный центр включает в себя три корпуса. Первый корпус — высотный зал для лазания на трудность высотой 20 метров. Это один из самых высоких залов в стране. Второй — малый зал для боулдеринга высотой около семи метров. Также будет оборудован отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки. В Центре скалолазания обустроят также раздевалки, тренерские комнаты и кафе. После окончания строительства на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. Сдача объекта запланирована на лето 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...