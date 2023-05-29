Екатеринбуржцы будут платить за неправильную парковку в 1,5 раза больше

В Екатеринбурге повысили тариф на эвакуацию машин за парковку в неположенных местах. Раньше она стоила 1600 рублей, а теперь 2200 рублей, рассказал мэр города Алексей Орлов.
«В правила благоустройства мы регулярно вносим изменения. Создали восьмую административную комиссию и по всему, что касается парковок на газонах, эвакуации автомобилей, утвержден новый тариф. Действующий тариф не позволял нормально выполнять эту работу, так как был ниже себестоимости», — отметил Орлов в прямом эфире на «Областном телевидении».
Если раньше тариф был 1600 рублей за эвакуацию одной машины, то сейчас 2500. Расходы на эвакуацию должен возмещать владелец. Сейчас в мэрии решают, как организовать эвакуацию так, чтобы в ней участвовали сотрудники ГИБДД. Без них эвакуировать машины невозможно.
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