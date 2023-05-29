Екатеринбуржцы будут платить за неправильную парковку в 1,5 раза больше

29 мая 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

За услуги эвакуатора, который отвезет машину на штрафстоянку, придется заплатить 2200 рублей Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге повысили тариф на эвакуацию машин за парковку в неположенных местах. Раньше она стоила 1600 рублей, а теперь 2200 рублей, рассказал мэр города Алексей Орлов. «В правила благоустройства мы регулярно вносим изменения. Создали восьмую административную комиссию и по всему, что касается парковок на газонах, эвакуации автомобилей, утвержден новый тариф. Действующий тариф не позволял нормально выполнять эту работу, так как был ниже себестоимости», — отметил Орлов в прямом эфире на «Областном телевидении». Если раньше тариф был 1600 рублей за эвакуацию одной машины, то сейчас 2500. Расходы на эвакуацию должен возмещать владелец. Сейчас в мэрии решают, как организовать эвакуацию так, чтобы в ней участвовали сотрудники ГИБДД. Без них эвакуировать машины невозможно.

В Екатеринбурге повысили тариф на эвакуацию машин за парковку в неположенных местах. Раньше она стоила 1600 рублей, а теперь 2200 рублей, рассказал мэр города Алексей Орлов. «В правила благоустройства мы регулярно вносим изменения. Создали восьмую административную комиссию и по всему, что касается парковок на газонах, эвакуации автомобилей, утвержден новый тариф. Действующий тариф не позволял нормально выполнять эту работу, так как был ниже себестоимости», — отметил Орлов в прямом эфире на «Областном телевидении». Если раньше тариф был 1600 рублей за эвакуацию одной машины, то сейчас 2500. Расходы на эвакуацию должен возмещать владелец. Сейчас в мэрии решают, как организовать эвакуацию так, чтобы в ней участвовали сотрудники ГИБДД. Без них эвакуировать машины невозможно.