Екатеринбуржцы будут платить за неправильную парковку в 1,5 раза больше

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Недостроенный объект на улице Энгельса, 8. Екатеринбург, телефон, лужи, велосипедист, город, ремонтные работы, предупреждающий знак, знак эвакуатор
За услуги эвакуатора, который отвезет машину на штрафстоянку, придется заплатить 2200 рублей Фото:

В Екатеринбурге повысили тариф на эвакуацию машин за парковку в неположенных местах. Раньше она стоила 1600 рублей, а теперь 2200 рублей, рассказал мэр города Алексей Орлов.

«В правила благоустройства мы регулярно вносим изменения. Создали восьмую административную комиссию и по всему, что касается парковок на газонах, эвакуации автомобилей, утвержден новый тариф. Действующий тариф не позволял нормально выполнять эту работу, так как был ниже себестоимости», — отметил Орлов в прямом эфире на «Областном телевидении».

Если раньше тариф был 1600 рублей за эвакуацию одной машины, то сейчас 2500. Расходы на эвакуацию должен возмещать владелец. Сейчас в мэрии решают, как организовать эвакуацию так, чтобы в ней участвовали сотрудники ГИБДД. Без них эвакуировать машины невозможно.

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В Екатеринбурге повысили тариф на эвакуацию машин за парковку в неположенных местах. Раньше она стоила 1600 рублей, а теперь 2200 рублей, рассказал мэр города Алексей Орлов. «В правила благоустройства мы регулярно вносим изменения. Создали восьмую административную комиссию и по всему, что касается парковок на газонах, эвакуации автомобилей, утвержден новый тариф. Действующий тариф не позволял нормально выполнять эту работу, так как был ниже себестоимости», — отметил Орлов в прямом эфире на «Областном телевидении». Если раньше тариф был 1600 рублей за эвакуацию одной машины, то сейчас 2500. Расходы на эвакуацию должен возмещать владелец. Сейчас в мэрии решают, как организовать эвакуацию так, чтобы в ней участвовали сотрудники ГИБДД. Без них эвакуировать машины невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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