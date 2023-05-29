29 мая 2023

В России разрабатывают учебное пособие по украинскому языку для школьников

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, ручка, детали, ученики, учебник, тетрадь, школа, образование
Учебное пособие по украинскому языку для средних классов находится на стадии завершения Фото:

В России разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе находится на финальной стадии. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Учебные пособия [для изучения украинского языка] для средней школы в процессе завершения. Для начальной школы они уже разработаны», — пишет ТАСС, ссылаясь на Бугаева.

Бугаев отметил, что родители вправе выбрать изучение украинского языка в качестве факультатива. Для таких случаев тоже разрабатываются учебные пособия. По его словам, в РФ реализуется большое количество образовательных программ, которые связаны с изучением родных языков. «Нас это и отличает от украинской политики, где к распространению языков других народов, проживающих на территории Украины относятся враждебно. Мы выступаем за развитие национальных языков, за изучение культуры народов РФ, которые всегда проживали на территории нашей многоконфессиональной страны», — добавил замминистра.

Ранее Бугаев сообщал, что Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников, передает «Коммерсант». При этом он отметил, что образование, в том числе в новых регионах РФ, ведется на русском языке.

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В России разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе находится на финальной стадии. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. «Учебные пособия [для изучения украинского языка] для средней школы в процессе завершения. Для начальной школы они уже разработаны», — пишет ТАСС, ссылаясь на Бугаева. Бугаев отметил, что родители вправе выбрать изучение украинского языка в качестве факультатива. Для таких случаев тоже разрабатываются учебные пособия. По его словам, в РФ реализуется большое количество образовательных программ, которые связаны с изучением родных языков. «Нас это и отличает от украинской политики, где к распространению языков других народов, проживающих на территории Украины относятся враждебно. Мы выступаем за развитие национальных языков, за изучение культуры народов РФ, которые всегда проживали на территории нашей многоконфессиональной страны», — добавил замминистра. Ранее Бугаев сообщал, что Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников, передает «Коммерсант». При этом он отметил, что образование, в том числе в новых регионах РФ, ведется на русском языке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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