В России разрабатывают учебное пособие по украинскому языку для школьников

30 мая 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Учебное пособие по украинскому языку для средних классов находится на стадии завершения Фото: Анна Майорова © URA.RU В России разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе находится на финальной стадии. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. «Учебные пособия [для изучения украинского языка] для средней школы в процессе завершения. Для начальной школы они уже разработаны», — пишет ТАСС, ссылаясь на Бугаева. Бугаев отметил, что родители вправе выбрать изучение украинского языка в качестве факультатива. Для таких случаев тоже разрабатываются учебные пособия. По его словам, в РФ реализуется большое количество образовательных программ, которые связаны с изучением родных языков. «Нас это и отличает от украинской политики, где к распространению языков других народов, проживающих на территории Украины относятся враждебно. Мы выступаем за развитие национальных языков, за изучение культуры народов РФ, которые всегда проживали на территории нашей многоконфессиональной страны», — добавил замминистра. Ранее Бугаев сообщал, что Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников, передает « Коммерсант ». При этом он отметил, что образование, в том числе в новых регионах РФ, ведется на русском языке.

В России разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе находится на финальной стадии. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. «Учебные пособия [для изучения украинского языка] для средней школы в процессе завершения. Для начальной школы они уже разработаны», — пишет ТАСС, ссылаясь на Бугаева. Бугаев отметил, что родители вправе выбрать изучение украинского языка в качестве факультатива. Для таких случаев тоже разрабатываются учебные пособия. По его словам, в РФ реализуется большое количество образовательных программ, которые связаны с изучением родных языков. «Нас это и отличает от украинской политики, где к распространению языков других народов, проживающих на территории Украины относятся враждебно. Мы выступаем за развитие национальных языков, за изучение культуры народов РФ, которые всегда проживали на территории нашей многоконфессиональной страны», — добавил замминистра. Ранее Бугаев сообщал, что Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников, передает «Коммерсант». При этом он отметил, что образование, в том числе в новых регионах РФ, ведется на русском языке.