На курганском заводе сотрудник присвоил автопогрузчик и 10 тысяч литров бензина

Экс-сотрудник завода по добыче полезных ископаемых (Курганская область) признан виновным в присвоении более 10 тонн бензина и списании автопогрузчика во время работы в организации. Данные появились на сайте областной прокуратуры.
«Бывший сотрудник предприятия <…>, используя свое служебное положение, совершил присвоение вверенного ему бензина марки АИ-92 в количестве более 10 тыс. литров <…> [организовал] присвоение вверенного автопогрузчика, организовав его списание», — сообщили в прокуратуре. Общий ущерб составил более 550 тысяч рублей.
По данным следствия, экс-сотрудник предприятия присваивал бензин на протяжении четырех лет работы на заводе. Также он списал автопогрузчик, который затем присвоил.
Суд признал мужчину «виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение)». Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также в течение двух лет ему нельзя будет занимать распорядительные должности в коммерческих фирмах.
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