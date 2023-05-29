29 мая 2023

На курганском заводе сотрудник присвоил автопогрузчик и 10 тысяч литров бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс
Экс-сотрудник курганского предприятия присвоил тысячи литров бензина Фото:

Экс-сотрудник завода по добыче полезных ископаемых (Курганская область) признан виновным в присвоении более 10 тонн бензина и списании автопогрузчика во время работы в организации. Данные появились на сайте областной прокуратуры.

«Бывший сотрудник предприятия <…>, используя свое служебное положение, совершил присвоение вверенного ему бензина марки АИ-92 в количестве более 10 тыс. литров <…> [организовал] присвоение вверенного автопогрузчика, организовав его списание», — сообщили в прокуратуре. Общий ущерб составил более 550 тысяч рублей.

По данным следствия, экс-сотрудник предприятия присваивал бензин на протяжении четырех лет работы на заводе. Также он списал автопогрузчик, который затем присвоил.

Суд признал мужчину «виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение)». Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также в течение двух лет ему нельзя будет занимать распорядительные должности в коммерческих фирмах.

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Экс-сотрудник завода по добыче полезных ископаемых (Курганская область) признан виновным в присвоении более 10 тонн бензина и списании автопогрузчика во время работы в организации. Данные появились на сайте областной прокуратуры. «Бывший сотрудник предприятия <…>, используя свое служебное положение, совершил присвоение вверенного ему бензина марки АИ-92 в количестве более 10 тыс. литров <…> [организовал] присвоение вверенного автопогрузчика, организовав его списание», — сообщили в прокуратуре. Общий ущерб составил более 550 тысяч рублей. По данным следствия, экс-сотрудник предприятия присваивал бензин на протяжении четырех лет работы на заводе. Также он списал автопогрузчик, который затем присвоил. Суд признал мужчину «виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение)». Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также в течение двух лет ему нельзя будет занимать распорядительные должности в коммерческих фирмах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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