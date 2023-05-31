31 мая 2023
30 мая 2023

В ЯНАО заметили детей, разгуливающих по крыше семиэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Пермь зима, ремонт кровли, ремонт крыши
В Надыме на крыше семиэтажного дома заметили гуляющих детей Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) заметили детей, разгуливающих по крыше семиэтажного дома. Об этом бдительный надымчанин сообщил в местной группе в соцсети.

«Ленинградский проспект 10г. На крыше молодежь сидит», — сообщил анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях жители Надыма по-разному отреагировали на сообщение. «У меня вопрос, почему в подъездах чердаки открыты?» — поинтересовался пользователь под ником Nowion Artolkx. «Замок сломали», — предположил Илья. «А мы 18 лет назад на крыше Зверева 44 собирались», — призналась Кристина. «Завтра лето, вот и молодежь прилетела», — пошутил Андрей. «Сидят и сидят», — завершил Александр.

Ранее URA.RU сообщило, что жителей Салехарда возмутили дети, которые устроили игру на стройке. Жители окружной столицы задаются вопросом, почему отсутствует контроль за доступом на строительный объект.

Дети на крыше семиэтажки в Надыме
Дети на крыше семиэтажки в Надыме
Фото:

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Жители Надыма (ЯНАО) заметили детей, разгуливающих по крыше семиэтажного дома. Об этом бдительный надымчанин сообщил в местной группе в соцсети. «Ленинградский проспект 10г. На крыше молодежь сидит», — сообщил анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях жители Надыма по-разному отреагировали на сообщение. «У меня вопрос, почему в подъездах чердаки открыты?» — поинтересовался пользователь под ником Nowion Artolkx. «Замок сломали», — предположил Илья. «А мы 18 лет назад на крыше Зверева 44 собирались», — призналась Кристина. «Завтра лето, вот и молодежь прилетела», — пошутил Андрей. «Сидят и сидят», — завершил Александр. Ранее URA.RU сообщило, что жителей Салехарда возмутили дети, которые устроили игру на стройке. Жители окружной столицы задаются вопросом, почему отсутствует контроль за доступом на строительный объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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