В ЯНАО заметили детей, разгуливающих по крыше семиэтажки. Фото

01 июня 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

В Надыме на крыше семиэтажного дома заметили гуляющих детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) заметили детей, разгуливающих по крыше семиэтажного дома. Об этом бдительный надымчанин сообщил в местной группе в соцсети. «Ленинградский проспект 10г. На крыше молодежь сидит», — сообщил анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях жители Надыма по-разному отреагировали на сообщение. «У меня вопрос, почему в подъездах чердаки открыты?» — поинтересовался пользователь под ником Nowion Artolkx. «Замок сломали», — предположил Илья. «А мы 18 лет назад на крыше Зверева 44 собирались», — призналась Кристина. «Завтра лето, вот и молодежь прилетела», — пошутил Андрей. «Сидят и сидят», — завершил Александр. Ранее URA.RU сообщило, что жителей Салехарда возмутили дети, которые устроили игру на стройке. Жители окружной столицы задаются вопросом, почему отсутствует контроль за доступом на строительный объект. Дети на крыше семиэтажки в Надыме Фото: группа «Злой и добрый надымчанин», Вк

Жители Надыма (ЯНАО) заметили детей, разгуливающих по крыше семиэтажного дома. Об этом бдительный надымчанин сообщил в местной группе в соцсети. «Ленинградский проспект 10г. На крыше молодежь сидит», — сообщил анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях жители Надыма по-разному отреагировали на сообщение. «У меня вопрос, почему в подъездах чердаки открыты?» — поинтересовался пользователь под ником Nowion Artolkx. «Замок сломали», — предположил Илья. «А мы 18 лет назад на крыше Зверева 44 собирались», — призналась Кристина. «Завтра лето, вот и молодежь прилетела», — пошутил Андрей. «Сидят и сидят», — завершил Александр. Ранее URA.RU сообщило, что жителей Салехарда возмутили дети, которые устроили игру на стройке. Жители окружной столицы задаются вопросом, почему отсутствует контроль за доступом на строительный объект.