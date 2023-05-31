31 мая 2023
30 мая 2023

В Сургуте продают академию программирования и робототехники. Скрин

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В Сургуте за филиал школы программирования просят 2 миллиона 200 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу филиал академии программирования и робототехники. Продавец хочет выручить за продажу готового бизнеса два миллиона двести тысяч рублей, сообщается в объявлении о продаже.

«Академия программирования и робототехники ITCITY включает в себя обучение детей по двум направлениям: программирование для детей от 7 до 16 лет и робототехника для детей от 4 до 16 лет. Филиал в Сургуте полностью укомплектован оборудованием для преподавания 2 -ух направлений», — сообщается в объявлении, размещенном на платформе Avito.

Покупатель получит 10 компьютеров, подготовленных по направлениям педагогов и администратора, а также наработанную клиентскую базу. За аренду помещения, в котором располагается школа, придется платить 50 тысяч рублей ежемесячно, так как класс находится в аренде. Продавец обещает полное сопровождение, так как имеет десятилетний опыт в данном бизнесе и является владельцем аналогичных предприятий.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продают кондитерский цех. В стоимость бизнеса продавец включил остаток сырья для изготовления двух тонн готовой продукции и упаковочный материал.

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу филиал академии программирования и робототехники. Продавец хочет выручить за продажу готового бизнеса два миллиона двести тысяч рублей, сообщается в объявлении о продаже. «Академия программирования и робототехники ITCITY включает в себя обучение детей по двум направлениям: программирование для детей от 7 до 16 лет и робототехника для детей от 4 до 16 лет. Филиал в Сургуте полностью укомплектован оборудованием для преподавания 2 -ух направлений», — сообщается в объявлении, размещенном на платформе Avito. Покупатель получит 10 компьютеров, подготовленных по направлениям педагогов и администратора, а также наработанную клиентскую базу. За аренду помещения, в котором располагается школа, придется платить 50 тысяч рублей ежемесячно, так как класс находится в аренде. Продавец обещает полное сопровождение, так как имеет десятилетний опыт в данном бизнесе и является владельцем аналогичных предприятий. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продают кондитерский цех. В стоимость бизнеса продавец включил остаток сырья для изготовления двух тонн готовой продукции и упаковочный материал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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