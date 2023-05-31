31 мая 2023

Звезда сериала «Молодежка» снимется в тюменском кино

Актер сериала «Молодежка» Влад Канопка снимется в тюменском фильме «Деревня проклятых»
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, чиповская анна, канопка влад
Влад Канопка сыграет главную роль в тюменском фильме «Деревня проклятых» Фото:

Актер сериала «Молодежка» Влад Канопка сыграет одну из главных ролей в короткометражном научно-фантастическом фильме «Деревня проклятых», съемки которого пройдут в Тюменской и Свердловской областях. Об этом URA.RU сообщила представитель сообщества «Тюменское кино» Марина Климович.

«Летом в Тюмени снимут короткометражный научно-фантастический триллер „Деревня проклятых“. Локациями станут природные места и аутентичные строения в Тюменской и Свердловской областях. Главным героем станет актер театра и кино Влад Канопка, известный российскому зрителю по сериалам „Молодежка“, „Склифосовский“, „Без следа“, „Только ты“ и другим проектам», — сообщила Климович агентству.

Она добавила, что одну из главных ролей в короткометражке сыграет выпускница киношколы «ПУШКА» Алена Моисеева. Премьера картины «Деревня проклятых» состоится на открытом показе в тюменском кинотеатре «Космос» осенью 2023 года. Также в Тюмени пройдет кастинг на детскую роль. В конкурсном отборе смогут принять участие девочки в возрасте 8 — 10 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени и Екатеринбурге снимут фильм про детского писателя Владислава Крапивина. Предварительно, премьера картины назначена на день, в который родился Крапивин — 14 октября.

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Актер сериала «Молодежка» Влад Канопка сыграет одну из главных ролей в короткометражном научно-фантастическом фильме «Деревня проклятых», съемки которого пройдут в Тюменской и Свердловской областях. Об этом URA.RU сообщила представитель сообщества «Тюменское кино» Марина Климович. «Летом в Тюмени снимут короткометражный научно-фантастический триллер „Деревня проклятых“. Локациями станут природные места и аутентичные строения в Тюменской и Свердловской областях. Главным героем станет актер театра и кино Влад Канопка, известный российскому зрителю по сериалам „Молодежка“, „Склифосовский“, „Без следа“, „Только ты“ и другим проектам», — сообщила Климович агентству. Она добавила, что одну из главных ролей в короткометражке сыграет выпускница киношколы «ПУШКА» Алена Моисеева. Премьера картины «Деревня проклятых» состоится на открытом показе в тюменском кинотеатре «Космос» осенью 2023 года. Также в Тюмени пройдет кастинг на детскую роль. В конкурсном отборе смогут принять участие девочки в возрасте 8 — 10 лет. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени и Екатеринбурге снимут фильм про детского писателя Владислава Крапивина. Предварительно, премьера картины назначена на день, в который родился Крапивин — 14 октября.
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