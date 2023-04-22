В Тюмени и Екатеринбурге снимут фильм про Владислава Крапивина

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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Крапивин скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусом Фото:

В Тюмени и Екатеринбурге пройдут съемки фильма, посвященного детскому писателю Владиславу Крапивину. Об этом рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов.

«В Екатеринбурге и Тюмени начались съемки полнометражного документального анимационного фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Владислава Крапивина в картине хотят показать с трех сторон: как педагога, наставника и создателя отряда „Каравелла“; писателя и автора и как мужа, отца и друга», — пишет «Коммерсант» с ссылкой на слова режиссера.

Предварительно премьера фильма в Тюмени назначена на день, в который родился писатель, — 14 октября. Показать его хотят и в Екатеринбурге, но 13 или 15 октября. Также Колобов надеется, что получится организовать ограниченный прокат в кинотеатрах по России и распространить фильм на стриминговых сервисах.

Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Тюменские власти открыли сквер в честь писателя. В Свердловской области пообещали отметить 85-летие со дня его рождения.

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В Тюмени и Екатеринбурге пройдут съемки фильма, посвященного детскому писателю Владиславу Крапивину. Об этом рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов. «В Екатеринбурге и Тюмени начались съемки полнометражного документального анимационного фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Владислава Крапивина в картине хотят показать с трех сторон: как педагога, наставника и создателя отряда „Каравелла“; писателя и автора и как мужа, отца и друга», — пишет «Коммерсант» с ссылкой на слова режиссера. Предварительно премьера фильма в Тюмени назначена на день, в который родился писатель, — 14 октября. Показать его хотят и в Екатеринбурге, но 13 или 15 октября. Также Колобов надеется, что получится организовать ограниченный прокат в кинотеатрах по России и распространить фильм на стриминговых сервисах. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Тюменские власти открыли сквер в честь писателя. В Свердловской области пообещали отметить 85-летие со дня его рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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