В Тюмени и Екатеринбурге снимут фильм про Владислава Крапивина

22 апреля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Крапивин скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени и Екатеринбурге пройдут съемки фильма, посвященного детскому писателю Владиславу Крапивину. Об этом рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов. «В Екатеринбурге и Тюмени начались съемки полнометражного документального анимационного фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Владислава Крапивина в картине хотят показать с трех сторон: как педагога, наставника и создателя отряда „Каравелла“; писателя и автора и как мужа, отца и друга», — пишет «Коммерсант» с ссылкой на слова режиссера. Предварительно премьера фильма в Тюмени назначена на день, в который родился писатель, — 14 октября. Показать его хотят и в Екатеринбурге, но 13 или 15 октября. Также Колобов надеется, что получится организовать ограниченный прокат в кинотеатрах по России и распространить фильм на стриминговых сервисах. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Тюменские власти открыли сквер в честь писателя. В Свердловской области пообещали отметить 85-летие со дня его рождения.

В Тюмени и Екатеринбурге пройдут съемки фильма, посвященного детскому писателю Владиславу Крапивину. Об этом рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов. «В Екатеринбурге и Тюмени начались съемки полнометражного документального анимационного фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Владислава Крапивина в картине хотят показать с трех сторон: как педагога, наставника и создателя отряда „Каравелла“; писателя и автора и как мужа, отца и друга», — пишет «Коммерсант» с ссылкой на слова режиссера. Предварительно премьера фильма в Тюмени назначена на день, в который родился писатель, — 14 октября. Показать его хотят и в Екатеринбурге, но 13 или 15 октября. Также Колобов надеется, что получится организовать ограниченный прокат в кинотеатрах по России и распространить фильм на стриминговых сервисах. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Тюменские власти открыли сквер в честь писателя. В Свердловской области пообещали отметить 85-летие со дня его рождения.