В Тюмени и Екатеринбурге снимут фильм про Владислава Крапивина

В Тюмени и Екатеринбурге пройдут съемки фильма, посвященного детскому писателю Владиславу Крапивину. Об этом рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов.
«В Екатеринбурге и Тюмени начались съемки полнометражного документального анимационного фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Владислава Крапивина в картине хотят показать с трех сторон: как педагога, наставника и создателя отряда „Каравелла“; писателя и автора и как мужа, отца и друга», — пишет «Коммерсант» с ссылкой на слова режиссера.
Предварительно премьера фильма в Тюмени назначена на день, в который родился писатель, — 14 октября. Показать его хотят и в Екатеринбурге, но 13 или 15 октября. Также Колобов надеется, что получится организовать ограниченный прокат в кинотеатрах по России и распространить фильм на стриминговых сервисах.
Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Тюменские власти открыли сквер в честь писателя. В Свердловской области пообещали отметить 85-летие со дня его рождения.
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