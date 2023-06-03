В ХМАО спасатели тушат лесные пожары на площади более 10 тысяч гектаров

В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 4 июня спасатели тушат 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. В окружном департаменте недропользования сообщили, что большая часть возгораний локализована.
«По состоянию на 09.00 4 июня, в Югре проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 10249,7 га. Большая часть возгораний локализована», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Уточняется, что не локализованными остаются возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар. Ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прислали самолет-амфибию БЕ-200. Аппарат считается последним достижением мировой гидроавиации.
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