В ХМАО спасатели тушат лесные пожары на площади более 10 тысяч гектаров

04 июня 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Большая часть возгорания локализована Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 4 июня спасатели тушат 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. В окружном департаменте недропользования сообщили, что большая часть возгораний локализована. «По состоянию на 09.00 4 июня, в Югре проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 10249,7 га. Большая часть возгораний локализована», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что не локализованными остаются возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар. Ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прислали самолет-амфибию БЕ-200. Аппарат считается последним достижением мировой гидроавиации.

В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 4 июня спасатели тушат 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. В окружном департаменте недропользования сообщили, что большая часть возгораний локализована. «По состоянию на 09.00 4 июня, в Югре проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 10249,7 га. Большая часть возгораний локализована», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что не локализованными остаются возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар. Ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прислали самолет-амфибию БЕ-200. Аппарат считается последним достижением мировой гидроавиации.