03 июня 2023
02 июня 2023
01 июня 2023

В ХМАО спасатели тушат лесные пожары на площади более 10 тысяч гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, пожар, огонь, лесной пожар
Большая часть возгорания локализована Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 4 июня спасатели тушат 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. В окружном департаменте недропользования сообщили, что большая часть возгораний локализована.

«По состоянию на 09.00 4 июня, в Югре проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 10249,7 га. Большая часть возгораний локализована», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что не локализованными остаются возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар. Ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прислали самолет-амфибию БЕ-200. Аппарат считается последним достижением мировой гидроавиации.

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В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 4 июня спасатели тушат 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 гектар. В окружном департаменте недропользования сообщили, что большая часть возгораний локализована. «По состоянию на 09.00 4 июня, в Югре проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 10249,7 га. Большая часть возгораний локализована», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что не локализованными остаются возгорания в Кондинском и Нижневартовском районах на площади 6,6 тысяч гектар. Ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прислали самолет-амфибию БЕ-200. Аппарат считается последним достижением мировой гидроавиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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