30 мая 2025

В ХМАО шалость детей уничтожила двухэтажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Точный размер ущерба от пожара устанавливается
Точный размер ущерба от пожара устанавливается Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) накануне сгорел двухэтажный частный дом и хозпостройка на улице Лопарева. В городском пожарно-спасательном отряде №5 сообщили, что причиной пожара стали игры детей с огнем.

«На улице Лопарева стр. 2Е загорелись двухэтажный частный дом и одноэтажная хозяйственная постройка — полностью уничтожены огнем. Причина — шалость с огнем детей», — информация от подразделения опубликована в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

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В Нижневартовске (ХМАО) накануне сгорел двухэтажный частный дом и хозпостройка на улице Лопарева. В городском пожарно-спасательном отряде №5 сообщили, что причиной пожара стали игры детей с огнем. «На улице Лопарева стр. 2Е загорелись двухэтажный частный дом и одноэтажная хозяйственная постройка — полностью уничтожены огнем. Причина — шалость с огнем детей», — информация от подразделения опубликована в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». В настоящее время устанавливается сумма ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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