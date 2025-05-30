Точный размер ущерба от пожара устанавливается
В Нижневартовске (ХМАО) накануне сгорел двухэтажный частный дом и хозпостройка на улице Лопарева. В городском пожарно-спасательном отряде №5 сообщили, что причиной пожара стали игры детей с огнем.
«На улице Лопарева стр. 2Е загорелись двухэтажный частный дом и одноэтажная хозяйственная постройка — полностью уничтожены огнем. Причина — шалость с огнем детей», — информация от подразделения опубликована в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». В настоящее время устанавливается сумма ущерба.
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