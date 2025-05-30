В Ханты-Мансийске открылась выставка редких ретро-фотографий Александра Филипенко
В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка, посвященная первому губернатору ХМАО Александру Филипенко. Организаторы собрали фонд золотых цитат легендарного главы региона, а также малоизвестные снимки самого Филипенко, а также других известных бизнесменов и политиков. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
О работе и о политике
- Все, что есть хорошего в нашем округе — это не с неба упало, это результат многолетней постоянной работы огромного количества людей. Счастлив, что и я к ним принадлежу.
- Люди хотят видеть положительные перемены. Хоть небольшие, но постоянные. Нашей команде это удавалось, и люди это видели.
- Красно говорить по телевизору или на массовых мероприятиях — этого все-таки недостаточно. Это не самое главное.
- Единственная установка для журналистов: слово должно быть объективным. Искренним и объективным. Это сверхзадача прессы.
- Власть на то и нужна, чтобы помогать людям нормально жить: жениться, рожать, растить детей, иметь достойную старость.
- У нас сложилась уникальная практика сотрудничества с Тюменской областью и Ямалом. Другой такой в России нет.
- Просто работал, сколько было надо.
- Мы долгие годы находили формулу, как не просто выживать, а двигаться вперед.
- Главное качество человека — работоспособность.
- Спасибо всем, с кем мы тогда жили, работали. Мы выбрали такой путь: надо сделать, надо построить.
- Самое главное в работе руководителя, самое трудное — это принимать решения, брать ответственность на себя.
- Возможность съесть два пирожка вместо одного — это уровень жизни, а начинка пирожка — это качество жизни.
О Югре
- Жизнь на Севере идет несколько по другим законам. Человека здесь ценят прежде всего за то, что он сделал, сколько сделал и как сделал. Слабый человек и откровенный карьерист здесь просто не приживается.
- Ближайшие 25-30 лет Ханты-Мансийский округ останется главным производителем нефти в России.
- Все наши планы, огромные цели, которые мы пытаемся нарисовать и достигнуть, возможны только при условии, что их будет кому реализовать.
- Если мы хотим осваивать Север цивилизованно, просто обязаны думать о будущих поколениях.
- Мосты соединяют не только далекие берега, они — как бросок в будущее к нашей новой жизни, где нет места косности и безделью, оглядке назад.
- Налоговые льготы в обмен на инвестиции — именно такую политику мы проводили в округе в течение многих лет. И она оказалась достаточно эффективной.
- Ставку нужно сделать на внутренний туризм. Главное, что мы должны, — обеспечить привлекательное и полезное пребывание на территории Югры.
- Там, куда приходит дорога, начинается полнокровная жизнь.
- У Югры древняя история. К сожалению, она еще мало описана. Даже немногие местные старожилы знают — отойдешь метров 300 от любого здания и буквально упрешься в историю: вот она, под ногами.
- Несколько лет в воздухе витает идея переноса столицы округа в Сургут. Я не вижу в этом смысла. Да, в Сургуте больше комфорта, но в Ханты-Мансийске больше традиций.
- Благодарен судьбе за то, что в моей жизни есть Югра. Горжусь земляками, люблю и помню всех, с кем довелось жить и работать.
О молодежке, культуре и спорте
- Можно молодежи много рассказывать, как мы в резиновых сапогах по грязи ходили, но ее это мало интересует. Молодым людям нужно чувствовать не так, как было, а как сейчас.
- Без культуры Север никогда не поднять.
- Не может быть нормальной территории, нормального общества, если нет всех необходимых социокультурных составляющих, если человек не может учиться, лечиться, ходить в театры и кино.
- Когда мы впервые выставили собранную коллекцию картин, для многих жителей Югры это стало потрясением: произведения великих здесь, у нас. Это очень важно для воспитания местного патриотизма.
- Если мы успеем заразить молодого человека спортом или искусством, то можем быть спокойными за его будущее. Но если нет, он обязательно отличится на улице.
О личном
- Я добрейший человек. У меня душа мягкая, как валенок. Я способен к компромиссам, но только когда компромисс касается Филипенко. А не 1,3 миллиона жителей округа. Их жизненные интересы я ценю прежде всего.
- Считаю, что мне очень повезло — я участвовал во многом из того, о чем можно сказать «это было сделано впервые».
- В «большую» политику я не рвусь. Дома дел хватает.
- Мне всегда трудно принять решение, если оно так или иначе повлияет на судьбу конкретных людей. Я долго взвешиваю, спорю сам с собой. И лишь когда докажу сам себе, что других вариантов нет, ставлю точку.
- Главная заповедь, которую я несу через всю жизнь, — это почитание родителей.
- Если про меня кто-то, что я делал карьеру, то в карьеризме, я думаю, обвинить не смогут. Личную выгоду я никогда не ставил на первое место.
- На порядочных людях и держится жизнь.
- Я и сейчас о многом мечтаю. Если человек перестает мечтать, то ему уже нечего делать на белом свете.
- Честолюбием не страдаю. Скорее, болен постоянным желанием успеть два лишних кирпича положить в очередную стройку.
- Человек может найти себя только в каком-то действии. И гордиться можно только тем, что после тебя останется: а это, прежде всего, дети, внуки, добрые дела.
- Мне повезло: в детстве у нашего соседа — преподавателя сельхозтехникума — была прекрасная библиотека. На ней я и вырос. Сначала мечтал стать военным, потом геологом.
- Люблю мастерить своими руками, плотничать. Тяга к этому у меня еще с детства, да и по диплому я строитель. А еще люблю читать книжки. Особенно про жизнь.
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