В ХМАО появился таинственный миллиардер с гигантскими активами

В Когалыме (ХМАО) микропредприятие с шестью сотрудниками и годовой выручкой в 14,8 млн рублей задекларировало активы на сумму более 714 млрд рублей, потеснив крупнейших предпринимателей региона. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность ООО «ОйлМет» на сайте Федеральной налоговой службы.
«В документах указаны реальные цифры. Но нужно понимать, что речь идет всего лишь об активах», — сообщил представитель компании в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Компания зарегистрирована в 2009 году. Генеральным директором и владельцем ООО «ОйлМет» является Иван Поляшенко. Предприятие торгует трубопрокатом, поставляет трубы для бурения нефтяных скважин, а также предлагает услуги для нефтегазовой отрасли.
Несколько лет назад, по данным инвестиционного портала города Когалыма, организация также реализовала проект — запустила производство по прессованию отходов из пластика. Его стоимость составила 747 тыс. рублей.
Финансовая отчетность компании за последние годы демонстрирует скромные показатели: выручка колебалась от 5 до 50 млн рублей, чистая прибыль — от убытков до 9 млн. В 2022 году прибыль составила 4,3 млн рублей, в 2023 году — всего 48 тысяч, а в 2024 — 9,04 млн рублей. При этом бухгалтерский баланс компании вырос в 40 тысяч раз — с 17,5 млн до 714,1 млрд рублей. Это позволило ей занять первое место в отрасли в категории «Услуги в розничной и оптовой торговле» по региону и третье место среди всех предприятий после дочерних обществ нефтяных корпораций в ХМАО.
После подачи декларации в 2025 году Поляшенко по объему активов обошел владельца группы компаний по продаже спецтехники Виктора Сарапина (35 млрд), учредителя нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника (23 млрд). Оставил позади даже Владимира Богданова, генерального директора «Сургутнефтегаза», чье состояние оценивается Forbes в 1,4 млрд долларов.
Ранее URA.RU писало, что лидерами по стоимости активов в ХМАО традиционно были представители нефтяной отрасли. До появления «ОйлМет» в официальной отчетности верхние строчки рейтинга занимали Богданов, Сарапин и Мельник.
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