30 мая 2025

Из ХМАО для бойцов СВО отправили мотоциклы и автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцам отправили два автомобиля и два мотоцикла (архивное фото)
Бойцам отправили два автомобиля и два мотоцикла (архивное фото) Фото:

В Нягани (ХМАО) при содействии благотворительного фонда «Бойцам Югры, Защитникам Отечества» была отправлена третья с начала года партия гуманитарной помощи для участников СВО. В состав отправленного груза вошли четыре транспортных средства, среди которых два автомобиля и два мотоцикла. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.

«Это третья отправка гумпомощи в этом году...Также в состав груза включены четыре транспорта: два автомобиля и два мотоцикла. Фура, которая повезла посылки, была отправлена за счет пожертвований неравнодушных граждан», — написал Ямашев в своем telegram-канале.

Гуманитарная помощь была направлена в два центра распределения, расположенных в городах Старобельск (ЛНР) и Макеевка (ДНР). В состав отправленной партии вошли 241 персональная посылка, а также 80 коробок с общей гуманитарной помощью. Внутри посылок содержатся продукты с длительным сроком хранения, медикаменты, предметы первой необходимости, нижнее белье и различные другие вещи.

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В Нягани (ХМАО) при содействии благотворительного фонда «Бойцам Югры, Защитникам Отечества» была отправлена третья с начала года партия гуманитарной помощи для участников СВО. В состав отправленного груза вошли четыре транспортных средства, среди которых два автомобиля и два мотоцикла. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «Это третья отправка гумпомощи в этом году...Также в состав груза включены четыре транспорта: два автомобиля и два мотоцикла. Фура, которая повезла посылки, была отправлена за счет пожертвований неравнодушных граждан», — написал Ямашев в своем telegram-канале. Гуманитарная помощь была направлена в два центра распределения, расположенных в городах Старобельск (ЛНР) и Макеевка (ДНР). В состав отправленной партии вошли 241 персональная посылка, а также 80 коробок с общей гуманитарной помощью. Внутри посылок содержатся продукты с длительным сроком хранения, медикаменты, предметы первой необходимости, нижнее белье и различные другие вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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