Из ХМАО для бойцов СВО отправили мотоциклы и автомобили

В Нягани (ХМАО) при содействии благотворительного фонда «Бойцам Югры, Защитникам Отечества» была отправлена третья с начала года партия гуманитарной помощи для участников СВО. В состав отправленного груза вошли четыре транспортных средства, среди которых два автомобиля и два мотоцикла. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.
«Это третья отправка гумпомощи в этом году...Также в состав груза включены четыре транспорта: два автомобиля и два мотоцикла. Фура, которая повезла посылки, была отправлена за счет пожертвований неравнодушных граждан», — написал Ямашев в своем telegram-канале.
Гуманитарная помощь была направлена в два центра распределения, расположенных в городах Старобельск (ЛНР) и Макеевка (ДНР). В состав отправленной партии вошли 241 персональная посылка, а также 80 коробок с общей гуманитарной помощью. Внутри посылок содержатся продукты с длительным сроком хранения, медикаменты, предметы первой необходимости, нижнее белье и различные другие вещи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!