В ХМАО с наступлением жаркой погоды замечены первые случаи купания на водоемах, несмотря на то, что вода в регионе еще не успела прогреться. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления МЧС. По их данным, температура воды в большинстве рек и озер останется низкой до конца июня.
«С приходом жаркой погоды в Югру, замечены первые купающиеся на водоемах. Сейчас вода еще очень холодная и прогревается она обычно только после 20 чисел июня. Купание в жаркие дни, когда вода еще холодная (особенно в начале сезона или в глубоких водоемах), чрезвычайно опасно», — сообщили в группе VK ведомства.
По информации спасателей, холодная вода отводит тепло от тела в десятки раз быстрее воздуха, что приводит к быстрому переохлаждению и мышечным судорогам. В таких условиях даже опытные пловцы могут неожиданно утонуть из-за утраты контроля над телом. Родителям рекомендуется не отпускать детей к воде без присмотра и разъяснять правила безопасного поведения на водоемах.
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