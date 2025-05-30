30 мая 2025

«Чрезвычайно опасно»: жители ХМАО открыли купальный сезон. Видео

Спасатели ХМАО заметили на водоемах первых купающихся югорчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Купаться в жаркие дни в холодной воде очень опасно (архивное фото)
Купаться в жаркие дни в холодной воде очень опасно (архивное фото) Фото:

В ХМАО с наступлением жаркой погоды замечены первые случаи купания на водоемах, несмотря на то, что вода в регионе еще не успела прогреться. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления МЧС. По их данным, температура воды в большинстве рек и озер останется низкой до конца июня.

«С приходом жаркой погоды в Югру, замечены первые купающиеся на водоемах. Сейчас вода еще очень холодная и прогревается она обычно только после 20 чисел июня. Купание в жаркие дни, когда вода еще холодная (особенно в начале сезона или в глубоких водоемах), чрезвычайно опасно», — сообщили в группе VK ведомства.

По информации спасателей, холодная вода отводит тепло от тела в десятки раз быстрее воздуха, что приводит к быстрому переохлаждению и мышечным судорогам. В таких условиях даже опытные пловцы могут неожиданно утонуть из-за утраты контроля над телом. Родителям рекомендуется не отпускать детей к воде без присмотра и разъяснять правила безопасного поведения на водоемах.

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В ХМАО с наступлением жаркой погоды замечены первые случаи купания на водоемах, несмотря на то, что вода в регионе еще не успела прогреться. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления МЧС. По их данным, температура воды в большинстве рек и озер останется низкой до конца июня. «С приходом жаркой погоды в Югру, замечены первые купающиеся на водоемах. Сейчас вода еще очень холодная и прогревается она обычно только после 20 чисел июня. Купание в жаркие дни, когда вода еще холодная (особенно в начале сезона или в глубоких водоемах), чрезвычайно опасно», — сообщили в группе VK ведомства. По информации спасателей, холодная вода отводит тепло от тела в десятки раз быстрее воздуха, что приводит к быстрому переохлаждению и мышечным судорогам. В таких условиях даже опытные пловцы могут неожиданно утонуть из-за утраты контроля над телом. Родителям рекомендуется не отпускать детей к воде без присмотра и разъяснять правила безопасного поведения на водоемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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