30 мая 2025

В ХМАО достраивают мост через Обь длиной почти два километра

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Мост готов на 70,9% (архивное фото)
Мост готов на 70,9% (архивное фото) Фото:

В ХМАО завершается строительство моста через реку Обь рядом с Сургутом. Протяженность сооружения составит почти 1,8 километра, а пропускная способность — до 13 тысяч автомобилей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска.

«В Югре завершается строительство моста через реку Обь вблизи Сургута. Его длина составит почти 1,8 километра, и он сможет пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки», — сказано в telegram-канале мэрии.

Новый мост существенно снизит нагрузку на городские дороги Сургута и федеральные трассы Тюмень — Салехард и Пермь — Томск. Объект готов на 70,9%, на мосту предусмотрено четыре полосы для движения транспорта.

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В ХМАО завершается строительство моста через реку Обь рядом с Сургутом. Протяженность сооружения составит почти 1,8 километра, а пропускная способность — до 13 тысяч автомобилей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска. «В Югре завершается строительство моста через реку Обь вблизи Сургута. Его длина составит почти 1,8 километра, и он сможет пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки», — сказано в telegram-канале мэрии. Новый мост существенно снизит нагрузку на городские дороги Сургута и федеральные трассы Тюмень — Салехард и Пермь — Томск. Объект готов на 70,9%, на мосту предусмотрено четыре полосы для движения транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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