В ХМАО достраивают мост через Обь длиной почти два километра

В ХМАО завершается строительство моста через реку Обь рядом с Сургутом. Протяженность сооружения составит почти 1,8 километра, а пропускная способность — до 13 тысяч автомобилей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска.
«В Югре завершается строительство моста через реку Обь вблизи Сургута. Его длина составит почти 1,8 километра, и он сможет пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки», — сказано в telegram-канале мэрии.
Новый мост существенно снизит нагрузку на городские дороги Сургута и федеральные трассы Тюмень — Салехард и Пермь — Томск. Объект готов на 70,9%, на мосту предусмотрено четыре полосы для движения транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!