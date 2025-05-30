В Нижневартовске запустят автобусы по двум новым направлениям

С 1 июня в Нижневартовске запустятт два новых муниципальных автобусных маршрута — №96 и №97. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«C 1 июня в Нижневартовске будут курсировать два новых муниципальных автобусных маршрута. №96 Автовокзал — СОНТ „У озера“», — сказано в telegram-канале мэрии. Автобусный маршрут №97 будет курсировать по направлению: от Автовокзала через СОНТ «Малиновка» и ПСОК «Досуг» до СОНТ «Кедровый».
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая в Нижневартовске на дачные маршруты №91, 92 и 93 введены дополнительные 50 рейсов. Загруженность общественного транспорта на данных направлениях выросла более чем вдвое.
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