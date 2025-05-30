30 мая 2025

В Нижневартовске запустят автобусы по двум новым направлениям

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске появятся два новых маршрута — №96 и №97
В Нижневартовске появятся два новых маршрута — №96 и №97 Фото:

С 1 июня в Нижневартовске запустятт два новых муниципальных автобусных маршрута — №96 и №97. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«C 1 июня в Нижневартовске будут курсировать два новых муниципальных автобусных маршрута. №96 Автовокзал — СОНТ „У озера“», — сказано в telegram-канале мэрии. Автобусный маршрут №97 будет курсировать по направлению: от Автовокзала через СОНТ «Малиновка» и ПСОК «Досуг» до СОНТ «Кедровый».

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая в Нижневартовске на дачные маршруты №91, 92 и 93 введены дополнительные 50 рейсов. Загруженность общественного транспорта на данных направлениях выросла более чем вдвое.

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С 1 июня в Нижневартовске запустятт два новых муниципальных автобусных маршрута — №96 и №97. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «C 1 июня в Нижневартовске будут курсировать два новых муниципальных автобусных маршрута. №96 Автовокзал — СОНТ „У озера“», — сказано в telegram-канале мэрии. Автобусный маршрут №97 будет курсировать по направлению: от Автовокзала через СОНТ «Малиновка» и ПСОК «Досуг» до СОНТ «Кедровый». Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая в Нижневартовске на дачные маршруты №91, 92 и 93 введены дополнительные 50 рейсов. Загруженность общественного транспорта на данных направлениях выросла более чем вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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