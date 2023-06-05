В Германии полицейского хотят осудить за посты в интернете с критикой Украины

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Страны европейского союза. Пермь , берлин, германия, армия нато, фрг, полиция германии, чек поинт
Берлинского полицейского проверят из-за высказываний в соцсетях Фото:

В Германии начали проверку в отношении сотрудника берлинской полиции из-за подозрений в разжигании ненависти. Мужчина у себя в соцсетях критиковал поддержку Украины и политику предоставления убежища беженцам. В зависимости от результата расследования ему может грозить уголовное дело.

«В отношении сотрудника и клерка берлинской полиции ведется расследование по возможному подозрению в разжигании ненависти», — написали в издании Die Welt. Уточняется, что служба госбезопасности в Государственном управлении уголовной полиции с 10 мая проводит проверку заявлений мужчины в соцсетях.

Подозреваемый в своих соцсетях критиковал политику предоставления беженцам убежища, а также выступал против поддержки Украины. «В зависимости от этого результата (расследования — прим. URA.RU) берлинская полиция изучит меры в соответствии с законом о службе», — указали в материале со ссылкой на заявления полиции.

Ранее сообщалось, что люди в Германии не раз выходили на протесты против военной поддержки Киева. Так, недавно немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца во время фестиваля СДПГ в городе Фалькензе. Граждане обвиняли его в разжигании конфликта. Также сообщалось, что около трети жителей Германии выступают против поставок вооружения Украине, однако власти ФРГ не слышат своих граждан, передает деловое издание «Взгляд».

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В Германии начали проверку в отношении сотрудника берлинской полиции из-за подозрений в разжигании ненависти. Мужчина у себя в соцсетях критиковал поддержку Украины и политику предоставления убежища беженцам. В зависимости от результата расследования ему может грозить уголовное дело. «В отношении сотрудника и клерка берлинской полиции ведется расследование по возможному подозрению в разжигании ненависти», — написали в издании Die Welt. Уточняется, что служба госбезопасности в Государственном управлении уголовной полиции с 10 мая проводит проверку заявлений мужчины в соцсетях. Подозреваемый в своих соцсетях критиковал политику предоставления беженцам убежища, а также выступал против поддержки Украины. «В зависимости от этого результата (расследования — прим. URA.RU) берлинская полиция изучит меры в соответствии с законом о службе», — указали в материале со ссылкой на заявления полиции. Ранее сообщалось, что люди в Германии не раз выходили на протесты против военной поддержки Киева. Так, недавно немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца во время фестиваля СДПГ в городе Фалькензе. Граждане обвиняли его в разжигании конфликта. Также сообщалось, что около трети жителей Германии выступают против поставок вооружения Украине, однако власти ФРГ не слышат своих граждан, передает деловое издание «Взгляд».
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