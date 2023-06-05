Из Советского района (ХМАО) направили 100 коробок с продуктами, средствами гигиены и подушками на помощь жителям Луганской области. Об этом сообщила администрация Советского района.
«Всего из Советского района было отправлено 100 коробок, в которые входят средства личной гигиены, продукты длительного хранения, детские письма, открытки, подушки. Грузить все вещи помогали молодогвардейцы, а также студенты Советского политехнического колледжа вместе с куратором», — пишут в telegram-канале администрации.
Ранее волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогли жителям Кременной в ЛНР. Всех нуждающихся обеспечили горячим питанием. За помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей.
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