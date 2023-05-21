Волонтеры гумкорпуса ХМАО обеспечивают жителей ЛНР горячим питанием и сладостями. Фото 21 мая 2023 в 12:15 Размер текста - 17 + За помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. По информации организации, всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, и собраны сладкие наборы. «Кременная. Продолжаем обеспечивать местных жителей горячим питанием. Решили собрать сладкие наборы: вместе с порцией горячего раздаем конфеты и печенье, чтобы людей порадовать», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации. Отмечается, что за помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей. Всем нуждающимся также раздается теплая одежда и обувь. Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период. Жителей Кременной волонтеры обеспечивают горячим питанием telegram-канал «Гумкорпус Югра» Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. По информации организации, всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, и собраны сладкие наборы. «Кременная. Продолжаем обеспечивать местных жителей горячим питанием. Решили собрать сладкие наборы: вместе с порцией горячего раздаем конфеты и печенье, чтобы людей порадовать», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации. Отмечается, что за помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей. Всем нуждающимся также раздается теплая одежда и обувь. Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям