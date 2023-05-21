Волонтеры гумкорпуса ХМАО обеспечивают жителей ЛНР горячим питанием и сладостями. Фото

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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, общепит, еда, обед, питание, столовая, заводская столовая
За помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей Фото:

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. По информации организации, всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, и собраны сладкие наборы.

«Кременная. Продолжаем обеспечивать местных жителей горячим питанием. Решили собрать сладкие наборы: вместе с порцией горячего раздаем конфеты и печенье, чтобы людей порадовать», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации.

Отмечается, что за помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей. Всем нуждающимся также раздается теплая одежда и обувь.

Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период.

Жителей Кременной волонтеры обеспечивают горячим питанием
Жителей Кременной волонтеры обеспечивают горячим питанием

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Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. По информации организации, всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, и собраны сладкие наборы. «Кременная. Продолжаем обеспечивать местных жителей горячим питанием. Решили собрать сладкие наборы: вместе с порцией горячего раздаем конфеты и печенье, чтобы людей порадовать», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации. Отмечается, что за помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей. Всем нуждающимся также раздается теплая одежда и обувь. Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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