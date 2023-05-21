Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. По информации организации, всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, и собраны сладкие наборы.
«Кременная. Продолжаем обеспечивать местных жителей горячим питанием. Решили собрать сладкие наборы: вместе с порцией горячего раздаем конфеты и печенье, чтобы людей порадовать», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации.
Отмечается, что за помощью обращается много пожилых, инвалидов и многодетных семей. Всем нуждающимся также раздается теплая одежда и обувь.
Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!