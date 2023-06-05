Пермский предприниматель: весь рынок сидра в регионе нелегальный

06 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Не все напитки продающиеся в Перми имеют необходимые документы Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Рынок продажи сидра в Пермском крае практически полностью нелегальный. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал бизнесмен, владеющий магазином разливных напитков. По его словам, после массовой гибели людей в разных городах от сидра самарского производителя спрос на напиток должен упасть, а рынок стать более «белым». «Вся торговля сидром в Пермском крае ведется нелегально. Иначе работать было бы невыгодно, поскольку после оплаты абсолютно всей документации, которая требуется по закону, стоимость одного литра напитка для продавца увеличится примерно на 25 рублей. Сейчас же все покупают одну-две кеги (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) сидра официально, а остальное идет без документов. Таким образом, ведя двойную бухгалтерию, магазинам удается держаться на плаву», — рассказал владелец торговой точки с разливными напитками. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Продавец также отметил, что на фоне скандала с массовым отравлением и гибелью людей спрос на напиток, скорее всего, упадет, а часть бизнесменов уйдет с рынка. «Из страха уголовного преследования многие должны уйти из торговли разливных напитков, и рынок станет более белым», — прогнозирует предприниматель. Ранее URA.RU сообщало о том, что число погибших после употребления сидра превысило 30 человек. Установлено, что в напитке самарского производителя был обнаружен метанол. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, а предприниматель, которого подозревают в торговле смертельным напитком, задержан силовиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок продажи сидра в Пермском крае практически полностью нелегальный. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал бизнесмен, владеющий магазином разливных напитков. По его словам, после массовой гибели людей в разных городах от сидра самарского производителя спрос на напиток должен упасть, а рынок стать более «белым». «Вся торговля сидром в Пермском крае ведется нелегально. Иначе работать было бы невыгодно, поскольку после оплаты абсолютно всей документации, которая требуется по закону, стоимость одного литра напитка для продавца увеличится примерно на 25 рублей. Сейчас же все покупают одну-две кеги (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) сидра официально, а остальное идет без документов. Таким образом, ведя двойную бухгалтерию, магазинам удается держаться на плаву», — рассказал владелец торговой точки с разливными напитками. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Продавец также отметил, что на фоне скандала с массовым отравлением и гибелью людей спрос на напиток, скорее всего, упадет, а часть бизнесменов уйдет с рынка. «Из страха уголовного преследования многие должны уйти из торговли разливных напитков, и рынок станет более белым», — прогнозирует предприниматель. Ранее URA.RU сообщало о том, что число погибших после употребления сидра превысило 30 человек. Установлено, что в напитке самарского производителя был обнаружен метанол. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, а предприниматель, которого подозревают в торговле смертельным напитком, задержан силовиками.