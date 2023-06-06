В Кургане без воды остался департамент здравоохранения и жилые дома

В Кургане без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода остался областной департамент здравоохранения и около десятка жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале АО «Водный Союз».
«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Советская, 63 без ХВС: ул. К.Маркса,42 (Департамент здравоохранения Курганской области), ул. Советская, 78 (Областной суд), ул. Советская, 63 (КГУ), ул. Володарского, 35 (административное здание)», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Также под отключение воды попали около десятка жилых домов по улицам Володарского и Максима Горького. Над устранением аварии работает бригада компании.
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