В Кургане без воды остался департамент здравоохранения и жилые дома

В Кургане областной депздрав остался без воды из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода остался областной департамент здравоохранения и около десятка жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале АО «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Советская, 63 без ХВС: ул. К.Маркса,42 (Департамент здравоохранения Курганской области), ул. Советская, 78 (Областной суд), ул. Советская, 63 (КГУ), ул. Володарского, 35 (административное здание)», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Также под отключение воды попали около десятка жилых домов по улицам Володарского и Максима Горького. Над устранением аварии работает бригада компании.