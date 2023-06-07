Блинкена пристыдили за бесчеловечное отношение к украинцам

08 июня 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкена не волнует происходящее в США, считает Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорит о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор «Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение», — сказал Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Полковник также подчеркнул усиливающуюся рецессию в странах Европы в связи с чем выразил уверенность, что Путин уже сумел одержать победу над Западом. Ранее бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт увидел дурное предзнаменование в падении президента Джо Байдена во время речи Блинкена про Россию. Согласно его мнению, из-за таких ситуаций Вашингтон видится своими конкурентами слабым.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорит о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор «Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение», — сказал Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Полковник также подчеркнул усиливающуюся рецессию в странах Европы в связи с чем выразил уверенность, что Путин уже сумел одержать победу над Западом. Ранее бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт увидел дурное предзнаменование в падении президента Джо Байдена во время речи Блинкена про Россию. Согласно его мнению, из-за таких ситуаций Вашингтон видится своими конкурентами слабым.