07 июня 2023

Блинкена пристыдили за бесчеловечное отношение к украинцам

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкена не волнует происходящее в США, считает Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорит о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

«Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение», — сказал Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Полковник также подчеркнул усиливающуюся рецессию в странах Европы в связи с чем выразил уверенность, что Путин уже сумел одержать победу над Западом.

Ранее бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт увидел дурное предзнаменование в падении президента Джо Байдена во время речи Блинкена про Россию. Согласно его мнению, из-за таких ситуаций Вашингтон видится своими конкурентами слабым.

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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорит о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор «Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение», — сказал Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Полковник также подчеркнул усиливающуюся рецессию в странах Европы в связи с чем выразил уверенность, что Путин уже сумел одержать победу над Западом. Ранее бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт увидел дурное предзнаменование в падении президента Джо Байдена во время речи Блинкена про Россию. Согласно его мнению, из-за таких ситуаций Вашингтон видится своими конкурентами слабым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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