ФСБ задержала шпиона в ДНР, собиравшего данные о войсках РФ

В ДНР задержали агента внешней разведки Украины Михаила Михайленко. Об этом сообщает ФСБ России. Мужчина помогал Киеву с 2018 года, собирая данные о силовом блоке и ВС РФ.
«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока», — рассказал сотрудник УФСБ. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что агент также передавал информацию о передвижении ВС РФ.
Михайленко оказывал содействие Киеву с 2018 года, получая за это деньги. По информации ведомства, агент собирался устроить диверсию против ФСБ на территории ДНР. Он вел подготовку с апреля 2023 года.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!