ФСБ задержала шпиона в ДНР, собиравшего данные о войсках РФ

08 июня 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала украинского агента, который собирался устроить диверсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР задержали агента внешней разведки Украины Михаила Михайленко. Об этом сообщает ФСБ России. Мужчина помогал Киеву с 2018 года, собирая данные о силовом блоке и ВС РФ. «УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока», — рассказал сотрудник УФСБ. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что агент также передавал информацию о передвижении ВС РФ. Михайленко оказывал содействие Киеву с 2018 года, получая за это деньги. По информации ведомства, агент собирался устроить диверсию против ФСБ на территории ДНР. Он вел подготовку с апреля 2023 года.

В ДНР задержали агента внешней разведки Украины Михаила Михайленко. Об этом сообщает ФСБ России. Мужчина помогал Киеву с 2018 года, собирая данные о силовом блоке и ВС РФ. «УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока», — рассказал сотрудник УФСБ. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что агент также передавал информацию о передвижении ВС РФ. Михайленко оказывал содействие Киеву с 2018 года, получая за это деньги. По информации ведомства, агент собирался устроить диверсию против ФСБ на территории ДНР. Он вел подготовку с апреля 2023 года.