ФСБ задержала шпиона в ДНР, собиравшего данные о войсках РФ

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
ФСБ задержала украинского агента, который собирался устроить диверсию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ДНР задержали агента внешней разведки Украины Михаила Михайленко. Об этом сообщает ФСБ России. Мужчина помогал Киеву с 2018 года, собирая данные о силовом блоке и ВС РФ.

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока», — рассказал сотрудник УФСБ. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что агент также передавал информацию о передвижении ВС РФ.

Михайленко оказывал содействие Киеву с 2018 года, получая за это деньги. По информации ведомства, агент собирался устроить диверсию против ФСБ на территории ДНР. Он вел подготовку с апреля 2023 года.

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В ДНР задержали агента внешней разведки Украины Михаила Михайленко. Об этом сообщает ФСБ России. Мужчина помогал Киеву с 2018 года, собирая данные о силовом блоке и ВС РФ. «УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока», — рассказал сотрудник УФСБ. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что агент также передавал информацию о передвижении ВС РФ. Михайленко оказывал содействие Киеву с 2018 года, получая за это деньги. По информации ведомства, агент собирался устроить диверсию против ФСБ на территории ДНР. Он вел подготовку с апреля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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