Курганская ФСБ поймала преступников, которые незаконно зарабатывали на иностранцах. Видео

08 июня 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Курганские силовики задержали двух организаторов незаконного въезда в Россию иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганского управления ФСБ поймали двух жителей города, которые проводили для мигрантов фальшивые экзамены по русскому языку и получали за это деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Двое жителей Кургана, в прошлом граждане республик Таджикистан и Узбекистан, организовали для мигрантов фальшивое проведение экзамена по русскому языку. Иностранцы заранее заучивали ответы на вопросы, хотя не владели русским языком даже на минимальном уровне. Письменную часть тестирования выполняли экзаменаторы», — указано в сообщении ведомства. После чего сфальсифицированные результаты отправляли в вузы. Взамен получали государственные сертификаты и распределяли между собой доход от преступной деятельности. Силовики выявили около 20 иностранцев, которые на основании фиктивных сертификатов получили патенты. Курганский городской суд назначил одному организатору незаконного въезда в России иностранных граждан три года лишения свободы. Второго приговорили к условному сроку на два года пять месяцев. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского УФСБ раскрыли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), помогавшей мигрантам фальсифицировать сдачу экзаменов по русскому языку для получения рабочих патентов. Участники группы брали деньги за помощь в прохождении экзаменов иностранцами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники курганского управления ФСБ поймали двух жителей города, которые проводили для мигрантов фальшивые экзамены по русскому языку и получали за это деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Двое жителей Кургана, в прошлом граждане республик Таджикистан и Узбекистан, организовали для мигрантов фальшивое проведение экзамена по русскому языку. Иностранцы заранее заучивали ответы на вопросы, хотя не владели русским языком даже на минимальном уровне. Письменную часть тестирования выполняли экзаменаторы», — указано в сообщении ведомства. После чего сфальсифицированные результаты отправляли в вузы. Взамен получали государственные сертификаты и распределяли между собой доход от преступной деятельности. Силовики выявили около 20 иностранцев, которые на основании фиктивных сертификатов получили патенты. Курганский городской суд назначил одному организатору незаконного въезда в России иностранных граждан три года лишения свободы. Второго приговорили к условному сроку на два года пять месяцев. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского УФСБ раскрыли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), помогавшей мигрантам фальсифицировать сдачу экзаменов по русскому языку для получения рабочих патентов. Участники группы брали деньги за помощь в прохождении экзаменов иностранцами.