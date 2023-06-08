08 июня 2023
07 июня 2023

В «дочке» «Курганмашзавода» сменился руководитель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
В дочернем предприятия КМЗ назначили нового руководителя Фото:

В компании «ТСЦ-Курганмашзавод», которая принадлежит Курганскому машиностроительному заводу (КМЗ), сменился руководитель, отвечающий за ликвидацию предприятия. Информация об этом размещена на сервисе СБИС.

«ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Историческая справка о руководителях. Ликвидатор: Бобкова Ирина Александровна», — указано в системе СБИС. До 25 мая в качестве руководителя значилась Наталья Суетина.

По данным СБИС, компания «ТСЦ-Курганмашзавод» зарегистрирована в сентябре 2018 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля прочими автотранспортными средствами. Сейчас дочернее предприятие КМЗ находится в процессе ликвидации.

URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации ответ от пресс-службы предприятия не поступил.

В компании «ТСЦ-Курганмашзавод», принадлежащей КМЗ, сменился руководитель
В компании «ТСЦ-Курганмашзавод», принадлежащей КМЗ, сменился руководитель

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В компании «ТСЦ-Курганмашзавод», которая принадлежит Курганскому машиностроительному заводу (КМЗ), сменился руководитель, отвечающий за ликвидацию предприятия. Информация об этом размещена на сервисе СБИС. «ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Историческая справка о руководителях. Ликвидатор: Бобкова Ирина Александровна», — указано в системе СБИС. До 25 мая в качестве руководителя значилась Наталья Суетина. По данным СБИС, компания «ТСЦ-Курганмашзавод» зарегистрирована в сентябре 2018 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля прочими автотранспортными средствами. Сейчас дочернее предприятие КМЗ находится в процессе ликвидации. URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации ответ от пресс-службы предприятия не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...