В дочернем предприятия КМЗ назначили нового руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В компании «ТСЦ-Курганмашзавод», которая принадлежит Курганскому машиностроительному заводу (КМЗ), сменился руководитель, отвечающий за ликвидацию предприятия. Информация об этом размещена на сервисе СБИС.

«ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Историческая справка о руководителях. Ликвидатор: Бобкова Ирина Александровна», — указано в системе СБИС. До 25 мая в качестве руководителя значилась Наталья Суетина.

По данным СБИС, компания «ТСЦ-Курганмашзавод» зарегистрирована в сентябре 2018 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля прочими автотранспортными средствами. Сейчас дочернее предприятие КМЗ находится в процессе ликвидации.

URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации ответ от пресс-службы предприятия не поступил.