Волонтеры перестали искать корейцев, которых связывали с генконсулом КНДР

09 июня 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

В России ищут граждан КНДР (архивный снимок) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Волонтеры прекратили искать пропавших в Приморском крае граждан КНДР — женщину и ее несовершеннолетнего сына, которых ранее ошибочно называли родными генконсула Северной Кореи во Владивостоке. О прекращении поисков URA.RU сообщили в общественной организации «ПримПоиск». Информация об исчезновении 43-летней Ким Кун Сун и ее 15-летнего сына Пак Квон Чжу появилась 4 июня. В тот день они покинули северокорейское генеральное консульство во Владивостоке. Тогда же сообщалось, что их стали искать волонтеры. «Их поиском мы больше не занимаемся», — рассказали агентству в «ПримПоиск» 9 июня. От более подробного комментария представители организации отказались. При этом информации о том, что корейцев нашли, нигде нет. Данные о них в паблике «ПримПоиск» в соцсети «ВКонтакте» обнаружить также не удалось. Ранее сообщалось, что пропавшие граждане якобы являются родственниками генерального консула КНДР во Владивостоке ХА Бен Кю. Однако это не так. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. Данные о связи пропавших с генконсулом опроверг ТАСС. Издание «Ведомости» отметило, что заявление о пропаже жены и сына подал представитель генконсульства Цой Ен Нам. Корейские СМИ также писали о том, что пропали члены семьи простого дипломата. По факту пропажи людей возбудили дело. Однако на сайте Следственного комитета России информации о родственных связей пропавших и кого-либо из дипломатов не было. URA.RU обратилось за пояснениями в Следственный комитет России по Приморскому краю, там комментировать эту тему отказались. Разъяснения от СК РФ на момент публикации материала также получить не удалось. В Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке и Посольстве КНДР в России не ответили на звонки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры прекратили искать пропавших в Приморском крае граждан КНДР — женщину и ее несовершеннолетнего сына, которых ранее ошибочно называли родными генконсула Северной Кореи во Владивостоке. О прекращении поисков URA.RU сообщили в общественной организации «ПримПоиск». Информация об исчезновении 43-летней Ким Кун Сун и ее 15-летнего сына Пак Квон Чжу появилась 4 июня. В тот день они покинули северокорейское генеральное консульство во Владивостоке. Тогда же сообщалось, что их стали искать волонтеры. «Их поиском мы больше не занимаемся», — рассказали агентству в «ПримПоиск» 9 июня. От более подробного комментария представители организации отказались. При этом информации о том, что корейцев нашли, нигде нет. Данные о них в паблике «ПримПоиск» в соцсети «ВКонтакте» обнаружить также не удалось. Ранее сообщалось, что пропавшие граждане якобы являются родственниками генерального консула КНДР во Владивостоке ХА Бен Кю. Однако это не так. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. Данные о связи пропавших с генконсулом опроверг ТАСС. Издание «Ведомости» отметило, что заявление о пропаже жены и сына подал представитель генконсульства Цой Ен Нам. Корейские СМИ также писали о том, что пропали члены семьи простого дипломата. По факту пропажи людей возбудили дело. Однако на сайте Следственного комитета России информации о родственных связей пропавших и кого-либо из дипломатов не было. URA.RU обратилось за пояснениями в Следственный комитет России по Приморскому краю, там комментировать эту тему отказались. Разъяснения от СК РФ на момент публикации материала также получить не удалось. В Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке и Посольстве КНДР в России не ответили на звонки.