В Челябинской области запустили пошив футболок и балаклав для участников СВО. Фото

10 июня 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Помочь в пошиве футболок приглашают всех желающих Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Об этом рассказала депутат регионального Законодательного собрания Ольга Мухометьярова. «С любовью и заботой к нашим защитникам Отечества, мы начали пошив футболок и балаклав. Закупили пару промышленных швейных машин, ткань, нитки и всякую мелочевку, сделали выкройку и начали шить», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. Как отметила депутат, возникла проблема, что футболки китайского производства маловаты высоким и крепким в плечах парням. Поэтому и было принято решение запустить пошив этой одежды в Челябинской области. Помочь могут все желающие. Ранее из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский. В Челябинской области запустили пошив футболок для высоких и крепких участников СВО Фото с telegram-канала Ольги Мухометьяровой

В Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Об этом рассказала депутат регионального Законодательного собрания Ольга Мухометьярова. «С любовью и заботой к нашим защитникам Отечества, мы начали пошив футболок и балаклав. Закупили пару промышленных швейных машин, ткань, нитки и всякую мелочевку, сделали выкройку и начали шить», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. Как отметила депутат, возникла проблема, что футболки китайского производства маловаты высоким и крепким в плечах парням. Поэтому и было принято решение запустить пошив этой одежды в Челябинской области. Помочь могут все желающие. Ранее из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.