В Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Об этом рассказала депутат регионального Законодательного собрания Ольга Мухометьярова.
«С любовью и заботой к нашим защитникам Отечества, мы начали пошив футболок и балаклав. Закупили пару промышленных швейных машин, ткань, нитки и всякую мелочевку, сделали выкройку и начали шить», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале.
Как отметила депутат, возникла проблема, что футболки китайского производства маловаты высоким и крепким в плечах парням. Поэтому и было принято решение запустить пошив этой одежды в Челябинской области. Помочь могут все желающие.
Ранее из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.