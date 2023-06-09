09 июня 2023

В Челябинской области запустили пошив футболок и балаклав для участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по апсайклингу. Тюмень, швейная машинка, шитье, апсайклинг
Помочь в пошиве футболок приглашают всех желающих Фото:

В Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Об этом рассказала депутат регионального Законодательного собрания Ольга Мухометьярова.

«С любовью и заботой к нашим защитникам Отечества, мы начали пошив футболок и балаклав. Закупили пару промышленных швейных машин, ткань, нитки и всякую мелочевку, сделали выкройку и начали шить», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале.

Как отметила депутат, возникла проблема, что футболки китайского производства маловаты высоким и крепким в плечах парням. Поэтому и было принято решение запустить пошив этой одежды в Челябинской области. Помочь могут все желающие.

Ранее из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

В Челябинской области запустили пошив футболок для высоких и крепких участников СВО
В Челябинской области запустили пошив футболок для высоких и крепких участников СВО

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В Челябинской области начали пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Об этом рассказала депутат регионального Законодательного собрания Ольга Мухометьярова. «С любовью и заботой к нашим защитникам Отечества, мы начали пошив футболок и балаклав. Закупили пару промышленных швейных машин, ткань, нитки и всякую мелочевку, сделали выкройку и начали шить», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. Как отметила депутат, возникла проблема, что футболки китайского производства маловаты высоким и крепким в плечах парням. Поэтому и было принято решение запустить пошив этой одежды в Челябинской области. Помочь могут все желающие. Ранее из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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