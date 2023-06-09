09 июня 2023

Из Златоуста ушел гуманитарный груз в ДНР. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарного груза для эвакуированных жителей Донбасса. Челябинск, гуманитарный груз
Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России Фото:

Из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

«И снова златоустовцы держат путь в Донбасс — отправили очередную партию гуманитарного груза. Ее сформировали с учетом информации, которую озвучил во время нашей недавней встречи глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко», — написал в своем telegram-канале Максим Пекарский.

В посылках не только необходимая военным и мирным жителям помощь, но и подарки для детей, чтобы внести в их жизнь немного красок и веры, что все будет хорошо. Также на этот раз в гуманитарной миссии принимает участие руководитель музея Златоустовской оружейной фабрики, которая расскажет детям о городе и об искусстве изготовления гравюры на металле.

Также Максим Пекарский поблагодарил всех, кто откликнулся и помог собрать партию гуманитарного груза. В их числе не только промышленные и коммунальные предприятия, но и неравнодушные жители города, которые за собственные средства приобрели для военных транспорт для зоны СВО. Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России.

Ранее челябинские школьники собрали 500 килограммов гуманитарной помощи для бойцов на СВО. Эту партию гуманитарного груза в зону спецоперации доставила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Максим Пекарский поблагодарил всех, кто откликнулся и помог собрать партию гуманитарного груза
Максим Пекарский поблагодарил всех, кто откликнулся и помог собрать партию гуманитарного груза
Партию гуманитарной помощи сформировали с учетом информации, которую озвучил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко
Партию гуманитарной помощи сформировали с учетом информации, которую озвучил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко
Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России
Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский. «И снова златоустовцы держат путь в Донбасс — отправили очередную партию гуманитарного груза. Ее сформировали с учетом информации, которую озвучил во время нашей недавней встречи глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко», — написал в своем telegram-канале Максим Пекарский. В посылках не только необходимая военным и мирным жителям помощь, но и подарки для детей, чтобы внести в их жизнь немного красок и веры, что все будет хорошо. Также на этот раз в гуманитарной миссии принимает участие руководитель музея Златоустовской оружейной фабрики, которая расскажет детям о городе и об искусстве изготовления гравюры на металле. Также Максим Пекарский поблагодарил всех, кто откликнулся и помог собрать партию гуманитарного груза. В их числе не только промышленные и коммунальные предприятия, но и неравнодушные жители города, которые за собственные средства приобрели для военных транспорт для зоны СВО. Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России. Ранее челябинские школьники собрали 500 килограммов гуманитарной помощи для бойцов на СВО. Эту партию гуманитарного груза в зону спецоперации доставила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...