Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из города Златоуста Челябинской области ушла партия гуманитарного груза с помощью для военных и мирных жителей, а также подарками для детей. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

«И снова златоустовцы держат путь в Донбасс — отправили очередную партию гуманитарного груза. Ее сформировали с учетом информации, которую озвучил во время нашей недавней встречи глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко», — написал в своем telegram-канале Максим Пекарский.

В посылках не только необходимая военным и мирным жителям помощь, но и подарки для детей, чтобы внести в их жизнь немного красок и веры, что все будет хорошо. Также на этот раз в гуманитарной миссии принимает участие руководитель музея Златоустовской оружейной фабрики, которая расскажет детям о городе и об искусстве изготовления гравюры на металле.

Также Максим Пекарский поблагодарил всех, кто откликнулся и помог собрать партию гуманитарного груза. В их числе не только промышленные и коммунальные предприятия, но и неравнодушные жители города, которые за собственные средства приобрели для военных транспорт для зоны СВО. Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России.

Ранее челябинские школьники собрали 500 килограммов гуманитарной помощи для бойцов на СВО. Эту партию гуманитарного груза в зону спецоперации доставила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Максим Пекарский поблагодарил всех, кто откликнулся и помог собрать партию гуманитарного груза Фото с telegram-канала Максима Пекарского

Партию гуманитарной помощи сформировали с учетом информации, которую озвучил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко Фото с telegram-канала Максима Пекарского

Гуманитарный груз доставят на Донбасс 12 июня, в День России Фото с telegram-канала Максима Пекарского