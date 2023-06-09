В ЯНАО популяция краснокнижных птиц выросла в три раза

10 июня 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Популяция кречетов в ЯНАО насчитывает 30 взрослых особей Фото: Artur Nowak/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 В Ямало-Ненецком автономном округе популяция кречетов за последние восемь лет выросла в три раза. Губернатор округа Дмитрий Артюхов в соцсети поделился, что специалисты насчитали 30 взрослых особей, и в скором времени появятся еще птенцы. «Новости из гнезд наших кречетов с железной дороги Обская-Карская. Специалисты Арктического стационара в очередной экспедиции насчитали рекордные 30 взрослых особей. В девяти из 12 гнезд уже или появились птенцы, или скоро появятся. Восемь лет назад орнитологи обнаружили, что самый редкий вид соколов в мире гнездится у нас на железнодорожных мостах. С тех пор популяция выросла в три раза», — сообщает глава региона в telegram-канале. Отмечается, что положительная тенденция связана с бережным отношением к природе, которое проявляет «Газпром». Их промышленное предприятие находится вблизи от места гнездования птиц. Ранее президент страны Владимир Путин на встрече с молодыми учеными поручил правительству РФ, ХМАО и ЯНАО разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне. Кроме этого, президент дал поручение о внесении изменений в правовые акты, регулирующие меры искусственного воспроизводства рыбы.

В Ямало-Ненецком автономном округе популяция кречетов за последние восемь лет выросла в три раза. Губернатор округа Дмитрий Артюхов в соцсети поделился, что специалисты насчитали 30 взрослых особей, и в скором времени появятся еще птенцы. «Новости из гнезд наших кречетов с железной дороги Обская-Карская. Специалисты Арктического стационара в очередной экспедиции насчитали рекордные 30 взрослых особей. В девяти из 12 гнезд уже или появились птенцы, или скоро появятся. Восемь лет назад орнитологи обнаружили, что самый редкий вид соколов в мире гнездится у нас на железнодорожных мостах. С тех пор популяция выросла в три раза», — сообщает глава региона в telegram-канале. Отмечается, что положительная тенденция связана с бережным отношением к природе, которое проявляет «Газпром». Их промышленное предприятие находится вблизи от места гнездования птиц. Ранее президент страны Владимир Путин на встрече с молодыми учеными поручил правительству РФ, ХМАО и ЯНАО разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне. Кроме этого, президент дал поручение о внесении изменений в правовые акты, регулирующие меры искусственного воспроизводства рыбы.