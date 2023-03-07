Путин поручил правительству РФ, ХМАО и ЯНАО восстановить популяцию рыбы на севере

07 марта 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил восстановить популяцию рыб семейства сиговых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент страны Владимир Путин на встрече с молодыми учеными поручил правительству РФ, ХМАО и ЯНАО разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля. «Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию совместно с правительством ЯНАО, правительством ХМАО и федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ комплексной программы по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Включая мероприятия по искусственному воспроизводству, сохранению этих видов рыб, научному сопровождению и мониторингу реализации такой программы», — указано в поручении Путина. Кроме этого, Президент дал поручение о внесении изменений в правовые акты, регулирующие меры искусственного воспроизводства рыбы. «Внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру искусственного воспроизводства сиговых видов рыб, в том числе выпуск в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн сеголеток навеской от 0,5 грамма до 20 граммов в течение одного сезона», — указано в поручении. Ответственными за исполнение поручений назначены губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрия Артюхов, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Генадий Красников. Доклад о результатах Путин потребовал предоставить до 30 июня 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что Путин поддержал проект молодого ученого из ЯНАО. Павел Орехов из Лабытнанги (ЯНАО) попросил Президента о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент страны Владимир Путин на встрече с молодыми учеными поручил правительству РФ, ХМАО и ЯНАО разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля. «Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию совместно с правительством ЯНАО, правительством ХМАО и федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ комплексной программы по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Включая мероприятия по искусственному воспроизводству, сохранению этих видов рыб, научному сопровождению и мониторингу реализации такой программы», — указано в поручении Путина. Кроме этого, Президент дал поручение о внесении изменений в правовые акты, регулирующие меры искусственного воспроизводства рыбы. «Внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру искусственного воспроизводства сиговых видов рыб, в том числе выпуск в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн сеголеток навеской от 0,5 грамма до 20 граммов в течение одного сезона», — указано в поручении. Ответственными за исполнение поручений назначены губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрия Артюхов, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Генадий Красников. Доклад о результатах Путин потребовал предоставить до 30 июня 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что Путин поддержал проект молодого ученого из ЯНАО. Павел Орехов из Лабытнанги (ЯНАО) попросил Президента о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале.