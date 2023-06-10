Куклу ручной работы сшила сшила Оксана Овсянникова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участник гуманитарного добровольческого корпуса Югры Мария Голубицкая передала куклу в подарок девочке, которая живет в Луганской области. Об этом сообщается в telegram-канале Гупмкорпуса.

«Ира из Рубежного (Луганская область) приходит за порцией горячего питания в любую погоду: дождь, холод или, наоборот, изнуряющая жара — ей все нипочем. Девочка всегда брала тарелку еды с собой домой и конфеты от добровольцев. Ее упорство засело в души многих наших ребят. Специально для нее привезли в память о Гумкорпусе куклу ручной работы, которую сшила Оксана Овсянникова», — пишут в социальной сети.

Ранее URA.RU писало, что из Советского района (ХМАО) направили 100 коробок с продуктами, средствами гигиены и подушками на помощь жителям Луганской области. Грузить вещи помогали молодогвардейцы, а также студенты Советского политехнического колледжа вместе с куратором.