10 июня 2023
09 июня 2023

Гумкорпус Югры передал в подарок девочке из Луганской области куклу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоммерческая организация «Благое дело». Свердловская область, Верх-Нейвинский, куклы, швейная мастерская, благое дело
Куклу ручной работы сшила сшила Оксана Овсянникова Фото:

Участник гуманитарного добровольческого корпуса Югры Мария Голубицкая передала куклу в подарок девочке, которая живет в Луганской области. Об этом сообщается в telegram-канале Гупмкорпуса.

«Ира из Рубежного (Луганская область) приходит за порцией горячего питания в любую погоду: дождь, холод или, наоборот, изнуряющая жара — ей все нипочем. Девочка всегда брала тарелку еды с собой домой и конфеты от добровольцев. Ее упорство засело в души многих наших ребят. Специально для нее привезли в память о Гумкорпусе куклу ручной работы, которую сшила Оксана Овсянникова», — пишут в социальной сети.

Ранее URA.RU писало, что из Советского района (ХМАО) направили 100 коробок с продуктами, средствами гигиены и подушками на помощь жителям Луганской области. Грузить вещи помогали молодогвардейцы, а также студенты Советского политехнического колледжа вместе с куратором.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник гуманитарного добровольческого корпуса Югры Мария Голубицкая передала куклу в подарок девочке, которая живет в Луганской области. Об этом сообщается в telegram-канале Гупмкорпуса. «Ира из Рубежного (Луганская область) приходит за порцией горячего питания в любую погоду: дождь, холод или, наоборот, изнуряющая жара — ей все нипочем. Девочка всегда брала тарелку еды с собой домой и конфеты от добровольцев. Ее упорство засело в души многих наших ребят. Специально для нее привезли в память о Гумкорпусе куклу ручной работы, которую сшила Оксана Овсянникова», — пишут в социальной сети. Ранее URA.RU писало, что из Советского района (ХМАО) направили 100 коробок с продуктами, средствами гигиены и подушками на помощь жителям Луганской области. Грузить вещи помогали молодогвардейцы, а также студенты Советского политехнического колледжа вместе с куратором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...