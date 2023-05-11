Mash: Wildberries потерял более 650 млн рублей из-за атаки хакеров

11 мая 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Из-за кибератаки Wildberries потерял больше 650 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Базы данных маркетплейс Wildberries были взломаны хакерами, что привело к ущербу на 654,5 миллиона рублей. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Юридический отдел обратился в полицию, заявив, что на компьютеры в отделах пролезло вредоносное ПО. Которое с января прошлого года вносило изменения в работу системы. <…> Сумму ущерба оценили в 654,5 миллиона рублей», — пишет telegram-канал. Уточняется, что сотрудники маркетплейса предположили, что кибератака стала причиной сбоев в приложении, когда не отслеживались посылки, а у покупателей возникали проблемы с оформлением заказа. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries для уточнения информации. Ответа пока не последовало. О взломе Wildberries уже сообщали годом ранее. Тогда эксперт по цифровой безопасности Дмитрий Кузнецов порекомендовал клиентам перевести деньги на другую банковскую карту. По его словам, при атаке хакеры могли получить доступ данным карт россиян, напоминает «Царьград».

Базы данных маркетплейс Wildberries были взломаны хакерами, что привело к ущербу на 654,5 миллиона рублей. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Юридический отдел обратился в полицию, заявив, что на компьютеры в отделах пролезло вредоносное ПО. Которое с января прошлого года вносило изменения в работу системы. <…> Сумму ущерба оценили в 654,5 миллиона рублей», — пишет telegram-канал. Уточняется, что сотрудники маркетплейса предположили, что кибератака стала причиной сбоев в приложении, когда не отслеживались посылки, а у покупателей возникали проблемы с оформлением заказа. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries для уточнения информации. Ответа пока не последовало. О взломе Wildberries уже сообщали годом ранее. Тогда эксперт по цифровой безопасности Дмитрий Кузнецов порекомендовал клиентам перевести деньги на другую банковскую карту. По его словам, при атаке хакеры могли получить доступ данным карт россиян, напоминает «Царьград».