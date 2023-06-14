Мэрия Нижневартовска оправдалась за нерасселенные дома, где взорвался газ

15 июня 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Жители арок, примыкающих домов к Мира 6а до сих пор не получили положенные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жители домов, примыкающих к взорвавшемуся дому по адресу Мира 6а до сих пор не получили положенные выплаты для приобретения другого жилья. Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов городской администрации Вадим Ряска в комментарии на запрос корреспондента URA.RU сообщил, что с частью собственников заключены соглашения о выплате им возмещения. «На данный момент решается вопрос по квартирам, расположенным в арках, примыкающих к домам 4-А и 8-А. С некоторыми собственниками квартир уже заключены соглашения о выплате им возмещения за передачу квартир в муниципальную собственность», — сообщил Вадим Ряска. Уточняется, что с остальными собственниками, проживающими в арках, прилегающих к взорвавшемуся дому, работа продолжается. В мэрии также пояснили, что по состоянию на 15 июня 2023 года собственники 43 квартир изъявили желание получить выкупную стоимость, из них 39 семьям уже перечислены денежные средства. Для 20 семей, изъявивших желание получить жилые помещения, администрация города приобретает квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провалил поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой оперативно расселить дома, где взорвался газ. Мэрия оказалась неспособной решить ситуацию, даже несмотря на колоссальную поддержку округа. Жильцы жалуются, что теряют задатки, которые они отдали продавцам квартир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жители домов, примыкающих к взорвавшемуся дому по адресу Мира 6а до сих пор не получили положенные выплаты для приобретения другого жилья. Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов городской администрации Вадим Ряска в комментарии на запрос корреспондента URA.RU сообщил, что с частью собственников заключены соглашения о выплате им возмещения. «На данный момент решается вопрос по квартирам, расположенным в арках, примыкающих к домам 4-А и 8-А. С некоторыми собственниками квартир уже заключены соглашения о выплате им возмещения за передачу квартир в муниципальную собственность», — сообщил Вадим Ряска. Уточняется, что с остальными собственниками, проживающими в арках, прилегающих к взорвавшемуся дому, работа продолжается. В мэрии также пояснили, что по состоянию на 15 июня 2023 года собственники 43 квартир изъявили желание получить выкупную стоимость, из них 39 семьям уже перечислены денежные средства. Для 20 семей, изъявивших желание получить жилые помещения, администрация города приобретает квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провалил поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой оперативно расселить дома, где взорвался газ. Мэрия оказалась неспособной решить ситуацию, даже несмотря на колоссальную поддержку округа. Жильцы жалуются, что теряют задатки, которые они отдали продавцам квартир.