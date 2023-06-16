Песков: на ПМЭФ готовятся к атакам Украины

16 июня 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Безопасность ПМЭФ усилена из-за «наглых действий врага», сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) усилены меры безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что «враг действует нагло». «Разумеется, меры безопасности <…> принимаются. Усиление [мер] это нормальная практика. Враг действует нагло», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он уточнил, что противник не оставляет попыток «нанести урон». По словам Пескова, в такие моменты важно быть мобилизованным и принимать меры предосторожности. Пресс-секретарь также предупредил о возможных перебоях в работе интернета во время проведения мероприятия и посоветовал использовать местный Wi-Fi. Ранее URA.RU писало, как пройдет ПМЭФ 2023 в Санкт-Петербурге. Владимир Путин должен выступить в 14:00 по МСК. Песков уточнил, что президент подготовил «очень солидный» материал по экономике.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) усилены меры безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что «враг действует нагло». «Разумеется, меры безопасности <…> принимаются. Усиление [мер] это нормальная практика. Враг действует нагло», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он уточнил, что противник не оставляет попыток «нанести урон». По словам Пескова, в такие моменты важно быть мобилизованным и принимать меры предосторожности. Пресс-секретарь также предупредил о возможных перебоях в работе интернета во время проведения мероприятия и посоветовал использовать местный Wi-Fi. Ранее URA.RU писало, как пройдет ПМЭФ 2023 в Санкт-Петербурге. Владимир Путин должен выступить в 14:00 по МСК. Песков уточнил, что президент подготовил «очень солидный» материал по экономике.