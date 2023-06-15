Тюменские следователи нашли убийцу в деле о пропавшем без вести мужчине

Дело о пропавшем без вести мужчине завели в 2021 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет РФ по Тюменской области раскрыл уголовное дело о пропавшем в 2021 году жителе Омутинского района. Силовики смогли выйти на след мужчины, которого теперь обвиняют в убийстве исчезнувшего. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«По версии следствия, в июне 2021 года во время распития спиртных напитков, между мужчинами 1968 и 1950 годов рождения, произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил нож и нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в область грудной клетки, от которого последний скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления мужчина закопал тело в погребе заброшенного дома», — указано в сообщении пресс-службы. Там отметили, что мужчина пошел на сотрудничество и признался в совершении убийства, а также указал место, где скрыл тело.

Кроме того, обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах совершения убийства, детализируя их в ходе проверки показаний на месте. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд временно поместил гражданина под стражу.